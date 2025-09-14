Doha | Le Maroc participe à la réunion préparatoire du Sommet arabo-islamique d’urgence

Par Le Reporter.ma 14/09/2025 Actualités, Monde Laisser un commentaire

Doha | Le Maroc participe à la réunion préparatoire du Sommet arabo-islamique d'urgence

Les travaux de la réunion préparatoire des ministres des Affaires étrangères en prélude du Sommet arabo-islamique d’urgence consacré à l’examen de l’attaque israélienne contre l’État du Qatar ont débuté dimanche à Doha, avec la participation du Maroc

Le Maroc est représenté à cette réunion par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

La délégation marocaine à cette réunion comprend notamment l’ambassadeur du Maroc en Egypte et Représentant permanent du Royaume auprès de la Ligue des Etats arabes, Mohamed Aït Ouali et l’ambassadeur du Royaume au Qatar, Mohamed Setri.

A l’ordre du jour de cette réunion préparatoire figure l’examen de l’attaque israélienne contre l’État du Qatar et le projet de la déclaration qui sera soumise au Sommet arabo-islamique d’urgence, prévu lundi à Doha.

LR/MAP

Tags

,
,
,

Voir aussi

Rabat accueille une retraite de haut niveau sur l’avenir des relations euro-méditerranéennes le 11 septembre

Rabat accueille une retraite de haut niveau sur l’avenir des relations euro-méditerranéennes le 11 septembre

Le ministère des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Étranger …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Captcha Plus loading...

,
,
+212(05.22)54.11.03 // (05.22)54.11.04
Copyright © 2025 | Tous droits réservés lereporter.ma