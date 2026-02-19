CPS-UA | Le Maroc plaide pour une gouvernance climatique africaine intégrée et coordonnée

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Maroc a appelé, jeudi devant le Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l’Union Africaine, à renforcer la gouvernance climatique à l’échelle continentale, en assurant une coordination accrue entre les mécanismes africains compétents afin de répondre de manière cohérente et durable aux risques sécuritaires liés aux changements climatiques.

Intervenant lors d’une séance publique virtuelle du CPS de l’UA consacrée au lien entre le climat, la paix et la sécurité, la délégation marocaine a souligné l’impact direct du dérèglement climatique sur les populations les plus vulnérables, notamment celles dépendantes de l’agriculture vivrière et de la pêche artisanale, mettant en péril leur sécurité alimentaire et leurs moyens de subsistance.

Elle a rappelé l’engagement constant du Royaume en faveur de positions africaines communes sur les questions climatiques, mettant en avant l’organisation du premier Sommet Africain de l’Action en marge de la COP22, ainsi que le lancement d’initiatives structurantes pour l’adaptation du continent.

La délégation marocaine a, par ailleurs, souligné la nécessité d’assurer un appui adéquat aux États insulaires dans la mise en œuvre des pistes d’action identifiées, y compris pour garantir le fonctionnement continu de systèmes alimentaires durables.

Elle a également souligné l’importance de renforcer l’échange d’expertises et le transfert de technologies, tout en accordant une priorité claire aux systèmes d’alerte rapide, aux mécanismes de prévention et aux stratégies de réduction des risques de catastrophe.

La délégation a mis en avant la nécessité d’explorer des mécanismes innovants de financement de l’action climatique en Afrique, tout en inscrivant la gouvernance climatique au cœur des dynamiques africaines, à travers une coordination renforcée entre les mécanismes compétents afin d’assurer une approche cohérente, préventive et durable face aux risques sécuritaires liés au climat.

LR/MAP