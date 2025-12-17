COSP11 | Signature à Doha d’un mémorandum d’entente entre l’INPPLC et l’IACA

Partager Facebook

L’Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption (INPPLC) et l’Académie internationale de lutte contre la corruption (IACA) ont signé, mercredi à Doha, un mémorandum d’entente, en marge de la 11e Conférence des États parties à la Convention des Nations unies contre la corruption (COSP11), qui se tient dans la capitale qatarie Doha.

Paraphé par le président de l’INPPLC, Mohamed Benalilou et le doyen par intérim de l’IACA, Drago Kos, ce mémorandum d’entente vise à mettre en place un cadre général de coopération institutionnelle entre les deux parties, fondé sur l’échange d’expériences et le développement des programmes conjoints dans les domaines de la prévention de la corruption, du renforcement des capacités, de la formation, de la recherche scientifique et de la promotion de l’intégrité, conformément aux références internationales en la matière , dont la Convention des Nations Unies contre la corruption.

Selon l’Instance, ce mémorandum, qui reflète la dynamique croissante de l’engagement du Royaume du Maroc en faveur du renforcement de la coopération internationale dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la corruption, découle d’une prise de conscience commune des défis majeurs que la corruption pose à la stabilité, à la sécurité des sociétés, à la solidité des institutions démocratiques et aux valeurs éthiques et l’état de droit, outre l’impact direct sur le développement durable, la prospérité économique et sociale et la pleine jouissance des droits de l’homme.

Cet arrangement souligne également la ferme conviction des deux parties que la lutte contre la corruption ne peut être un acte sectoriel ou institutionnel isolé, mais plutôt un enjeu sociétal global qui requiert l’implication de tous les acteurs, dont les institutions publiques, le secteur privé et la société civile ainsi que les individus.

Les domaines de coopération convenus comprennent le lancement et le soutien de projets communs, l’organisation de réunions périodiques pour évaluer les programmes et les activités et identifier les priorités futures, l’échange d’informations d’intérêt commun, ainsi que la collaboration pour développer des programmes de renforcement des capacités et le développement des institutions.

Il s’agit également de la mise en place d’une coopération bilatérale dans les domaines de la formation, de l’éducation et de la recherche scientifique, l’organisation de séminaires et de conférences spécialisés et l’assistance technique.

L’Instance a également rappelé que la signature de ce mémorandum illustre la volonté du Royaume du Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, de contribuer activement aux efforts collectifs visant à construire des systèmes d’intégrité plus efficaces à travers le renforcement de sa présence au sein de réseaux et d’institutions internationaux spécialisés.

Cette signature revêt une signification symbolique particulière eu égard du statut de l’Académie internationale de lutte contre la -corruption au niveau international, en tant qu’institution de référence spécialisée dans la formation, la recherche et le renforcement des capacités dans le domaine de l’intégrité et de la lutte contre la corruption, et espace mondial de rencontre des expériences et des meilleures pratiques.

Elle traduit également de la reconnaissance croissante du rôle joué par l’INPPLC, en tant qu’acteur constitutionnel clé dans la mise en œuvre des politiques publiques relatives à l’intégrité et à la prévention de la corruption, et en tant que partenaire de confiance au sein du système international de lutte contre la corruption.

Le mémorandum a été signé en présence de l’ambassadeur, représentant permanent du Royaume à Vienne, Azzeddine Farhane, ainsi que de plusieurs responsables de l’Instance et membres de la délégation marocaine participant à la Conférence des États parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption.

