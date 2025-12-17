Rabat | Le Chef du gouvernement préside la présentation du plan stratégique de la SONARGES

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a présidé, mercredi à Rabat, une réunion de travail consacrée à la présentation du plan stratégique de la Société nationale de Réalisation et de Gestion des équipements sportifs (SONARGES) et au suivi de l’état d’avancement des projets structurants portés par la société dans le cadre de la mise à niveau des infrastructures sportives nationales.

Au début de cette réunion, tenue en présence du ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et du Sport, Saad Berrada, le président du directoire de la SONARGES, Youssef Belqasmi, a présenté le plan stratégique de la société basé sur la capitalisation des acquis et la valorisation du capital humain, en veillant à renforcer l’implantation territoriale dans les différentes régions du Royaume, à travers le développement d’offres nouvelles au service de la population, indique un communiqué du Département du Chef du gouvernement.

Le responsable a également mis en lumière les avancées réalisées en matière de mise à niveau des stades en vue de l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 et de la Coupe du Monde de football 2030, mettant l’accent sur le mode de gouvernance adopté et les mécanismes de suivi technique, administratif et financier mis en place en vue d’assurer la mise en œuvre optimale de ces projets.

Il a, en outre, mis l’accent sur la coordination permanente entre la SONARGES, l’ensemble des départements ministériels concernés et les partenaires institutionnels et sportifs.

À cette occasion, M. Akhannouch a rappelé la Haute Sollicitude dont Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, entoure le secteur du sport à travers la mobilisation des moyens nécessaires à la réalisation des infrastructures et à la mise en place des équipements sportifs dans les différentes régions du Royaume.

De même, il a appelé à accélérer la dynamique d’action de la SONARGES à travers la mise en œuvre de ce plan stratégique, en vue de permettre un nouvel élan à même de renforcer l’infrastructure sportive nationale et d’en faire un facteur contribuant à créer un développement territorial intégré.

Créée en 2008, la SONARGES assure la gestion de plus de 78 infrastructures sportives sur 6 régions du Royaume.

LR/MAP