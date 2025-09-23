Coopération économique | La CGEM et la CONCAMIN scellent un accord stratégique à Mexico

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et la Confédération des chambres industrielles du Mexique (CONCAMIN) ont signé, lundi à Mexico, un mémorandum d’entente dans l’objectif de renforcer la coopération économique et industrielle entre les deux pays et d’établir un partenariat stratégique dans les domaines de l’investissement et du commerce.

Cet accord, signé par le président de la CGEM, Chakib Alj et le président de la CONCAMIN, Alejandro Malagón Barragán, vise à explorer de nouvelles opportunités d’investissement et de partenariat entre les deux pays dans des secteurs d’intérêt commun et à diversifier les échanges commerciaux bilatéraux.

Le mémorandum d’entente, signé en présence de l’ambassadeur du Maroc au Mexique, Abdelfattah Lebbar, ambitionne également de faciliter l’organisation de foires et de forums industriels et commerciaux conjoints, de soutenir le dialogue entre les acteurs économiques des deux pays et d’encourager la mise en œuvre de politiques et de législations économiques stimulant les investissements et les échanges commerciaux bilatéraux.

L’accord, qui ouvre la voie à la conclusion d’accords spécifiques et à la mise en oeuvre d’éventuels projets communs, prévoit également la possibilité de créer une commission mixte chargée de coordonner et de suivre les programmes de coopération définis.

La signature de cet accord vise à développer davantage la coopération économique et à établir des partenariats fructueux entre les deux pays, a souligné M. Alj à cette occasion. Il s’agit aussi d’ouvrir la voie à la mise en oeuvre de projets d’investissement prometteurs qui renforceront les relations entre les secteurs privés marocain et mexicain, a-t-il ajouté.

Le président de la CGEM a aussi mis l’accent sur la ferme volonté de renforcer les échanges commerciaux entre les deux pays et d’explorer des opportunités d’investissement conjointes dans divers secteurs, notamment dans l’industrie, l’agroalimentaire, le tourisme, les énergies renouvelables et l’innovation technologique.

Le Royaume a réalisé des avancées majeures au cours des dernières années qui lui ont permis de se positionner comme premier producteur automobile en Afrique et de devenir un leader dans les secteurs de l’aéronautique, du textile, de la pharmacie de l’agroalimentaire, a-t-il relevé, ajoutant que le Maroc offre un climat propice à l’investissement grâce à sa stabilité politique, ses infrastructures modernes, notamment portuaires et logistiques, et son capital humain qualifié.

De son côté, le président de la CONCAMIN a affirmé, dans une déclaration à la MAP, que les deux pays sont appelés à explorer de nouvelles opportunités de partenariat et de complémentarité dans plusieurs secteurs industriels, dont les industries pharmaceutique et alimentaire.

Le Maroc a connu une croissance rapide ces dernières années et dispose de nombreux atouts naturels et économiques qui pourraient faciliter davantage de complémentarité avec le Mexique et contribuer à jeter les bases d’une coopération à long terme entre les deux pays.

La signature de cet accord s’inscrit dans le cadre d’une mission économique menée par la CGEM au Mexique (22-25 septembre).

Cette visite, organisée en coordination avec l’ambassade du Royaume du Maroc au Mexique, a pour objectif de renforcer les relations économiques et commerciales entre les deux pays et d’explorer de nouvelles opportunités d’investissement et de partenariat.

LR/MAP