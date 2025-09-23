L’Inspecteur Général des FAR, M.Berrid s’entretient avec le Chef d’Etat-Major des Armées du Niger

Partager Facebook

Sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, le Général de Corps d’Armée Mohammed Berrid, Inspecteur Général des FAR et Commandant la Zone Sud, a reçu, mardi au siège de l’État-Major Général des FAR, le Général de Division Moussa Salaou Barmou, Chef d’Etat-Major des Armées du Niger, en visite de travail au Royaume du Maroc du 21 au 27 septembre, à la tête d’une importante délégation militaire.

Les entretiens entre l’Inspecteur Général des FAR et le Chef d’Etat-Major des Armées du Niger se sont tenus en présence, du côté marocain, des Chefs de Bureaux concernés de l’EMG des FAR, et du côté nigérien, des membres de la délégation officielle du Niger, ainsi que l’Attaché de Défense près l’Ambassade du Niger à Rabat, indique un communiqué de l’Etat-Major Général des FAR.

A cette occasion, les deux responsables ont salué la qualité exceptionnelle des relations entre les Forces Armées Royales et les Forces Armées du Niger, fondées sur des liens fraternels solides et une coopération militaire empreinte de respect mutuel, précise la même source.

La coopération militaire bilatérale entre le Maroc et le Niger porte sur des activités variées, notamment la formation, la préparation opérationnelle des Forces, la santé militaire et l’échange de visites et d’expertises, conclut le communiqué.

LR/MAP