AG de l’ONU à New York | Ouverture du débat général de haut niveau avec la participation du Maroc

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les travaux du débat de haut niveau de la 80è session de l’Assemblée générale des Nations Unies se sont ouverts, mardi à New York, avec la participation des chefs d’Etat, de gouvernement et de délégation des 193 Etats membres de l’ONU, dont le Maroc.

Lors de cet événement annuel d’une semaine, haut lieu planétaire des rencontres décisives et occasion unique pour les réunions bilatérales et multilatérales, le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, préside la délégation du Maroc, sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

M. Akhannouch est accompagné à cette session par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Placée sous le thème: “Mieux ensemble : 80 ans et plus pour la paix, le développement et les droits humains”, cette session met l’accent sur une myriade de questions d’actualité portant notamment sur la paix, le développement durable et la crise climatique.

Intervenant à cette occasion, le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a indiqué que ce débat général intervient dans un contexte mondial marqué par une multitude de défis qui remettent en question la pertinence des Nations Unies et de la coopération multilatérale.

Pour lui, cette grand-messe onusienne est l’occasion de réaffirmer l’attachement à la primauté du droit international et à la centralité du multilatéralisme, tout en renforçant la justice et les droits de l’Homme. Il s’agit aussi de réitérer l’engagement collectif aux principes qui ont présidé à la création de l’organisation internationale il y a 80 ans.

Abondant dans le même sens, la présidente de l’Assemblée générale, Annalena Baerbock, a appelé à honorer les principes fondateurs des Nations Unies, à savoir la paix, la sécurité, le développement durable et les droits de l’Homme.

Cet engagement doit se traduire par des actions concrètes et requiert l’adhésion de toutes les parties prenantes, a-t-elle dit, ajoutant qu’à travers ce sursaut collectif en faveur du multilatéralisme, la communauté internationale sera en mesure de relever les défis et réaliser les objectifs escomptés.

La semaine de haut niveau est marquée notamment par la tenue de deux sommets sur le climat et sur l’économie mondiale durable, inclusive et résiliente, à l’initiative du SG de l’ONU, outre des réunions sur les ODD, la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles, la promotion de la santé mentale et du bien-être, ainsi que sur l’élimination des armes nucléaires.

LR/MAP