Chine | M. Zidane expose à Hefei, les atouts du Maroc comme destination d’investissement attractive

Le ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques, Karim Zidane, a mis en avant, samedi à Hefei, capitale de la province chinoise d’Anhui (Est), les atouts du Maroc en tant que destination d’investissement attractive et compétitive.

Intervenant lors d’un panel consacré à la coordination de la coopération internationale dans le domaine de la fabrication intelligente, organisé dans le cadre de la Conférence mondiale de l’industrie manufacturière, M. Zidane a souligné que le Maroc se positionne comme une destination compétitive et stable, et un pont entre l’Afrique, l’Europe et le monde arabe.

“Nous avons l’ambition affirmée de faire du Royaume un hub régional pour l’investissement, la production et l’export”, a-t-il dit.

Le ministre a, dans ce cadre, mis en exergue les principaux avantages compétitifs du Maroc, au premier rang desquels son positionnement géostratégique en tant que porte d’accès aux grands marchés, grâce aux nombreux accords de libre-échange signés avec plusieurs pays, couvrant plus de deux milliards de consommateurs.

Il a également cité les infrastructures de classe mondiale dont dispose le Royaume, notamment le port Tanger Med, le plus grand d’Afrique et de la Méditerranée, faisant du Maroc “une destination idéale pour les entreprises chinoises en quête d’expansion internationale”.

M. Zidane a également rappelé que le Maroc est l’un des pays les plus ouverts au commerce international, étant le seul pays africain parmi six au monde à avoir conclu des accords de libre-échange avec l’Union européenne (UE) et les États-Unis.

Il a ajouté que depuis l’entrée en vigueur de la Zone de libre-échange continentale africaine, le Royaume offre en outre un accès en franchise de droits de douane à plus de 90 pays.

Évoquant le potentiel de complémentarité économique entre le Maroc et la province d’Anhui, M. Zidane a relevé que les secteurs stratégiques du Royaume se combinent parfaitement avec les atouts de cette province, notant que le Maroc est actuellement le premier producteur automobile d’Afrique.

Le Royaume est également devenu le premier exportateur de véhicules non européens vers l’Europe, a fait savoir le ministre, notant que les entreprises d’Anhui, notamment dans le domaine des véhicules électriques, des batteries et des composants électroniques, trouveront au Maroc un écosystème intégré, soutenu par un capital humain qualifié et une logistique performante.

Sur le plan des énergies renouvelables, le Maroc produit déjà plus de 40% de ses besoins en électricité à partir de sources renouvelables, avec un objectif de 52% à l’horizon 2030, a ajouté M. Zidane, soulignant que les entreprises d’Anhui actives dans le photovoltaïque, les batteries de stockage, l’hydrogène vert et les réseaux intelligents peuvent jouer un rôle clé dans cette transition.

Le ministre a, par ailleurs, relevé que le Maroc a mis en place un cadre juridique attractif pour les investisseurs étrangers, précisant que la nouvelle Charte de l’investissement propose des incitations claires, transparentes et orientées vers les résultats.

Cette Charte, a-t-il poursuivi, soutient l’investissement productif, l’innovation et l’intégration locale, tout en prévoyant des mesures spécifiques pour les secteurs prioritaires.

M. Zidane a, en outre, mis en avant que la dynamique continue des relations entre le Royaume du Maroc et la République populaire de Chine, depuis l’instauration du partenariat stratégique par SM Le Roi Mohammed VI, et le Président Xi Jinping lors de la Visite Royale à Pékin en mai 2016, constituera le socle du succès des initiatives conjointes entre les deux pays.

Il a également rappelé la visite effectuée par le président Xi Jinping à Casablanca, les 21 et 22 novembre 2024, au cours de laquelle il avait été accueilli par SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, sur Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI.

En marge de la conférence, M. Zidane a eu des entretiens avec des responsables locaux de la province d’Anhui et des chefs d’entreprises chinois, dont le vice-gouverneur Sun Yong et le président du groupe Gotion High-Tech, Li Zhen.

Les discussions entre M. Zidane et M. Sun ont porté sur les moyens de renforcer la coopération économique entre le Maroc et Anhui, notamment dans les nouvelles technologies de pointe, dans une logique de partenariat gagnant-gagnant.

À cette occasion, M. Sun a souligné que le marché marocain constitue une priorité pour les entreprises chinoises investissant à l’étranger, d’autant plus que le Royaume s’apprête à accueillir de grands événements mondiaux tels que la Coupe du Monde de football 2030, aux côtés de l’Espagne et du Portugal.

Par ailleurs, M. Zidane a visité le siège du groupe Gotion High-Tech à Hefei, où il a découvert les différents produits et la chaîne de production de cette entreprise sino-européenne.

Il y a également rencontré de jeunes compétences marocaines bénéficiant d’une formation au sein du groupe, en perspective de leur intégration future dans la méga-usine de Kénitra.

La Conférence mondiale de l’industrie manufacturière, qui se poursuit jusqu’au 23 septembre, connaît la participation de personnalités de haut niveau représentant plus de 40 pays et régions, parmi lesquelles des responsables gouvernementaux, des diplomates, des chefs d’entreprises, des représentants d’organisations internationales et des présidents d’associations professionnelles.

La participation du Maroc à cette manifestation s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des Hautes Orientations Royales visant à consolider la position du Royaume comme hub attractif et compétitif pour l’investissement à l’échelle mondiale.

Elle témoigne, en outre, de l’importance accordée par le Maroc au renforcement des partenariats économiques avec la Chine, notamment dans le domaine industriel et manufacturier.

LR/MAP