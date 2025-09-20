FRMF | Le président de la FIFA M. Gianni Infantino en visite au Grand Stade de Tanger

Par Le Reporter.ma 20/09/2025 Actualités, Sport Laisser un commentaire

M. Gianni Infantino a effectué une visite dans la ville de Tanger, aux côtés de M. Fouzi Lekjaa, président de la Fédération Royale Marocaine de Football, afin de suivre l’état d’avancement des travaux en cours au Grand Stade de Tanger, qui sont sur le point d’être achevés dans un délai record, en présence de M. Younes Tazi, wali de Tanger.

Au cours de cette visite, les responsables du chantier ont présenté toutes les explications concernant les rénovations réalisées dans le stade, menées par une main-d’œuvre marocaine ainsi que des experts et entreprises nationales.

Ce travail a suscité l’admiration de M. Gianni Infantino, président de la FIFA, qui a félicité le Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour cette infrastructure footballistique renforçant la position du Royaume sur la scène footballistique internationale, notamment à travers l’organisation de grands événements sportifs, en particulier la Coupe d’Afrique des Nations 2025 et la Coupe du Monde 2030 aux côtés du Portugal et de l’Espagne.

