Certaines manifestations ne sont plus pacifiques, nous sommes devant des actes criminels (Ministère de l’Intérieur)

Le porte-parole du ministère de l’Intérieur, Rachid El Khalfi a affirmé, jeudi à Rabat, que certaines manifestations dans des régions ne sont plus pacifiques, précisant que “nous sommes face à des actes criminels clairs menés par une minorité d’instigateurs et de fauteurs de troubles”.

Dans une déclaration à la presse, M. El Khalfi a précisé que “des actes criminels sans précédent, sont allés jusqu’à l’attaque et la prise d’assaut d’établissements administratifs et de centres sécuritaires, dans une tentative de s’emparer d’armes de service, de matériels et de munitions”.

Le porte-parole du ministère a également fait savoir que plus de 70% des fauteurs de troubles sont des mineurs, ce qui interpelle la responsabilité des parents envers leurs enfants.

En outre, M. El Khalfi a adressé un appel aux parents, signalant que “le devoir de l’Etat dans l’encadrement de l’espace public doit être renforcé par l’engagement des parents à contrôler les agissements de leurs enfants et à garantir leur non implication dans des actes incriminés par la loi”.

LR/MAP