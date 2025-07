Casablanca | Signature d’un protocole d’accord pour la création d’un centre d’excellence en data et IA

Un protocole d’accord portant sur la création d’un centre d’excellence en data et Intelligence Artificielle (IA) dans la région de Casablanca-Settat, a été signé, mardi à Rabat, entre plusieurs départements ministériels, l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE) et la société française, Onepoint.

Ainsi, ledit protocole a été signé par la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Amal El Fellah Seghrouchni, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, le ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques, Karim Zidane, le directeur général de l’AMDIE, Ali Seddiki, ainsi que le Président-fondateur de Onepoint, David Layani.

S’inscrivant dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale numérique “Maroc Digital 2030” et la montée en puissance technologique du pays, ce partenariat ambitionne de doter le Royaume d’une infrastructure technologique de pointe dédiée à la donnée et à l’IA, en soutien à la modernisation des services publics, à l’innovation numérique et à la compétitivité du tissu industriel national.

A cette occasion, Mme Seghrouchni a souligné que la signature de ce partenariat stratégique avec le groupe français Onepoint constitue une avancée majeure dans l’engagement du Maroc à s’imposer comme une destination de référence pour l’offshoring à forte valeur ajoutée, en mettant en lumière l’attractivité croissante de l’écosystème numérique et industriel national.

Cette initiative vise le recrutement de 500 ingénieurs marocains et le renforcement des compétences avancées dans des domaines technologiques stratégiques tels que l’IA, le traitement des données et les intergiciels (middleware), a précisé la ministre dans une déclaration à la presse.

Dans ce sillage, elle a relevé que ce projet vise à renforcer la souveraineté numérique du Royaume, à spécialiser la main-d’œuvre nationale dans des segments technologiques stratégiques, et à offrir aux talents marocains l’opportunité de contribuer à des projets d’envergure internationale.

M. Mezzour a, quant à lui, signalé que ce protocole d’accord illustre la confiance que les leaders mondiaux placent dans le potentiel du Maroc, qu’il soit industriel, humain ou digital, ajoutant que l’implantation de ce projet dans la région de Casablanca-Settat vient consolider son attractivité technologique et ouvre la voie à des synergies à forte valeur ajoutée.

Et de noter qu’il s’agit d’une opportunité majeure pour la création d’un écosystème intégré au service de l’industrie 4.0, en appui à la digitalisation des petites et moyennes entreprises (PME) industrielles nationales et au renforcement de la sécurité des systèmes industriels.

Pour sa part, M. Zidane a soulevé que cette alliance témoigne de la confiance des investisseurs internationaux dans l’attractivité du Maroc, notamment en matière de transformation numérique et de développement des compétences nationales.

Ce centre d’excellence contribuera à positionner le Maroc comme une plateforme technologique de référence à l’échelle continentale, en favorisant la création d’emplois qualifiés et la valorisation du capital humain, a-t-il poursuivi, notant que ce projet structurant s’inscrit pleinement dans les priorités nationales en matière d’investissement, d’innovation et de souveraineté numérique.

De son côté, M. Layani a affirmé que le groupe prévoit de recruter plus de 500 talents marocains au cours des quatre prochaines années, afin de relever les grands défis liés à l’IA, un secteur dont le marché mondial est estimé à 1.500 milliards de dollars à l’horizon 2030.

Parallèlement, il a insisté sur l’importance de développer des solutions technologiques basées sur les intergiciels, éléments clés pour permettre aux organisations, institutions et entreprises d’étendre leurs activités de manière sécurisée et intégrée.

Et de souligner que ce centre offrira l’opportunité de concevoir des briques technologiques avec des ingénieurs marocains, dans une dynamique d’innovation continue et au service d’un impact tangible pour les citoyens.

Cette future structure s’aligne sur la dynamique nationale visant à renforcer la position du Maroc en tant que hub régional de l’innovation technologique et de la transformation numérique.

