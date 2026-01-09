CAN 2025 | Le Maroc élimine le Cameroun (2-0) et file en demi-finale

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Maroc s’est qualifié au dernier carré de la Coupe d’Afrique des Nations-2025, en domptant avec autorité le Cameroun (2-0) vendredi soir au Stade Prince Moulay Abdellah, grâce notamment à un Brahim Diaz étincelant.

Pour ce quart de finale très attendu, le Maroc s’est présenté en 4-1-2-3, reconduisant le même Onze aligné en huitième de finale face à la Tanzanie.

En face, les Lions Indomptables ont opté pour un schéma en 3-5-2, avec Kofane et Mbeumo en pointe.

Il n’y eut pas de round d’observation. Dès les premières secondes, les Lions de l’Atlas investissent la surface camerounaise et réclament une main sur un centre contré, mais l’arbitre estime l’action licite.

Les hommes de Walid Regragui repartent aussitôt à l’assaut, multipliant les incursions, mais la défense camerounaise résiste tant bien que mal.

Après deux corners consécutifs, les Camerounais parviennent à se dégager et amorcent même une contre-attaque, rapidement annihilée par un excellent retour de Saibari, qui relance aussitôt le jeu vers l’avant.

Progressivement, les Nationaux prennent le contrôle total de la rencontre, imposant un pressing haut qui étouffe les Camerounais.

Les offensives se multiplient sur les deux ailes, les appels dans la profondeur se succèdent, mais les hommes de Pagou s’accrochent.

Totalement dominés, les Lions Indomptables cèdent finalement sur un nouveau corner. La tête d’El Kaabi est déviée au fond des filets par Brahim Diaz, qui libère le Maroc à la 26è minute du jeu, inscrivant, par là même, son cinquième but en autant de matchs dans cette CAN.

Avec plus de 63% de possession à la 35è minute, les coéquipiers de Hakimi poursuivent leur entreprise de domination, cherchant la faille pour faire le break. Acculés, les Camerounais se contentent de centres vers Mbeumo et Kofane, souvent esseulés.

Très remuant, Ezzalzouli subit un léger contact sur le talon gauche à l’entrée de la surface, avant de déclencher une puissante frappe du pied droit, qui frôle le poteau d’Epassy.

Impuissant dans le jeu, le Cameroun se borne à résister jusqu’au terme de la première période, sous la pression constante d’un Maroc insistant.

Lors des premières minutes de la seconde période, les Marocains ont cherché à temporiser et à contenir un jeu camerounais devenu parfois trop engagé physiquement.

Les Camerounais, bien que tentant de faire circuler le ballon, se montrent incapables de sortir de leur camp, muselés par le pressing haut et constant exercé par les Lions de l’Atlas.

À la 62è minute, Hakimi, à la réception d’une ouverture magistrale de Bilal El Khannouss, adresse un centre rasant parfaitement dosé. Saibari est tout proche de doubler la mise, mais Epassy sauve les siens en repoussant le ballon sur sa ligne.

Mais au fil des minutes, les Lions Indomptables ont progressivement retrouvé leur rythme, entrant peu à peu dans le jeu et confisquant davantage le ballon.

À la 72è minute, un excellent corner de Mbeumo, frappé au second poteau, trouve Nkoudou, dont la tête plongeante passe de peu à côté du but marocain.

Sûrs de leur force, les Marocains font ensuite preuve d’un réalisme implacable sur un nouveau coup de pied arrêté, doublant la mise sur leur deuxième tir cadré par Ismael Saibari (74è).

Les deux entraîneurs ont, par la suite, effectué plusieurs changements, mais le résultat est resté inchangé.

Pour une place en finale, les Lions de l’Atlas affronteront le vainqueur de l’autre quart de finale, qui opposera samedi le Nigeria à l’Algérie.

LR/MAP