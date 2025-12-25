CAN 2025 (Groupe A/2è G) | Maroc vs Mali, un match “équilibré” selon Regragui

Partager Facebook

Le sélectionneur national, Walid Regragui, a indiqué, jeudi à Rabat, que le match de l’équipe du Maroc face à son homologue du Mali, lors de la 2è journée (groupe A) de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), sera “équilibré” face à une équipe “pétrie de talents”.

“Le Mali dispose de l’une des meilleures équipes en Afrique, qui ont à cœur de gagner. Le match sera très équilibré. Ce sera une vraie confrontation. On visera les trois points pour nous qualifier aux huitièmes dès vendredi”, a ajouté le coach national, lors de la conférence de presse qui a précédé le match Maroc/Mali, prévu vendredi au Stade Prince Moulay Abdellah à Rabat (21h00).

“Après une première victoire importante face aux Comores en match d’ouverture (2-0), nous rentrons dans la vraie compétition contre une équipe du Mali que nous connaissons très bien”, a soutenu Regragui.

“Face aux Aigles maliens, le match sera différent. Ils ont de la personnalité et de la maîtrise technique. J’apprécie cette équipe qui va vouloir se procurer des occasions, ce qui va nous laisser des espaces”, a-t-il ajouté.

“Nous gérons et nous assumons la pression depuis un an et demie. Aucun match ne sera jamais gagné à la mi-temps. Malgré la possession stérile, l’adversaire finit souvent fatigué”, a fait valoir Regragui, notant que le groupe est au complet à part Roman Saïss, blessé.

“A part Romain, qui a senti une petite élongation, Hamza Igamane et Achraf Hakimi, qui sont en convalescence, le groupe est prêt. Nous allons prendre demain les bonnes décisions pour Achraf”, a avancé le coach national.

Concernant le jeune défenseur Abdelhamid Aït Boudlal, Regragui a assuré que le défenseur du Stade Rennais dispose d’”un talent énorme”.

“Dans sa progression, il y a eu des hauts et des bas. C’est une pépite pour l’avenir. Je l’avais sélectionné il y a plus d’un an en équipe nationale alors qu’il jouait en équipe réserve de Rennes. Aujourd’hui, tout le monde demande qu’il soit titulaire. On va l’accompagner”, a-t-il dit.

Par ailleurs, Regragui a mis en avant le rôle d’Azzeddine Ounahi, estimant que quand le sociétaire de Girona “est au top de son niveau, le Maroc devient une grande équipe”.

De son côté, le défenseur Abdelhamid Aït Boudlal a indiqué que les entraînements se déroulent avec sérieux, assurant que les matchs de cette CAN ne sont pas faciles.

“On tentera de remporter le match face au Mali. Les joueurs sont conscients de l’importance de la victoire demain”, a-t-il ajouté, se disant fier de défendre les couleurs de l’équipe nationale aux côtés de grands joueurs.

LR/MAP