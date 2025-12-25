Walid Regragui | La CAN Maroc 2025 sera “la plus difficile à gagner”

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc-2025 sera “la plus difficile à gagner” dans l’histoire de cette compétition, a indiqué, jeudi à Rabat, le sélectionneur national, Walid Regragui.

“Tout le monde bénéficie de très bonnes conditions d’accueil et des terrains d’entrainement. Celui qui gagnera cette CAN aura tout le mérite”, a relevé Regragui en conférence de presse d’avant-match Maroc/Mali prévu, vendredi au Stade Prince Moulay Abdellah à Rabat, pour le compte de la 2è journée (groupe A).

“Le public reste un grand appui pour le Maroc. Les pelouses, les hôtels magnifiques (..) toutes les sélections en bénéficient”, a-t-il soutenu.

“Nous comptons sur les supporters marocains pour nous soutenir jusqu’au bout. Nous voulons sentir le feu dans les stades”, a ajouté Walid Regragui.

“Nous n’allons pas gagner les matchs à la mi-temps. Un match c’est 90 minutes”, a-t-il dit, soulignant que l’essentiel est de gagner et de donner des signes de certitude.

“Nous avons fait un bon match d’ouverture face aux Comores, bien qu’on ait loupé un pénalty. Chez les Lions de l’Atlas, le degré d’attente est au-dessus des autres équipes”, a conclu le sélectionneur national.

LR/MAP