Autoroutes du Maroc améliore son résultat net consolidé à 734 MDH au S1-2023

Le résultat net consolidé d’Autoroutes du Maroc (ADM) s’est établi, à fin juin 2023, à 734 millions de dirhams (MDH), due essentiellement à un FOREX favorable, ressort-il du communiqué sur les indicateurs financiers semestriels.

Le chiffre d’affaires consolidé d’ADM a enregistré, durant cette période, une hausse de 4,5% pour s’établir à 1,986 milliard de dirhams (MMDH), contre 1,901 MMDH en 2022.

Cette augmentation est expliquée principalement par l’amélioration de 7,6% du chiffre d’affaires lié à l’exploitation par rapport à 2022, souligne la même source.

Durant les six premiers mois de l’année en cours, les dépenses d’investissement ont atteint un cumul de 68,892 MMDH, enregistrant 317 millions de dirhams de réalisations sur le premier semestre 2023 et relevant essentiellement des travaux de triplement des tronçons de Casablanca-Berrechid, le contournement de Casablanca et les projets d’automatisation.

De son côté, le résultat opérationnel s’est chiffré à 746 MDH, en baisse de 9% par rapport à juin 2022, en conséquence directe de l’augmentation des charges relatives à l’entretien routier

Le coût d’endettement financier net a progressé, quant à lui, de 14% par rapport à fin juin 2022, à 823 MDH.

