Ambassade du Maroc en République Unie de Tanzanie | Célébration à Dar Es Salam de la glorieuse Fête du Trône

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’Ambassade du Royaume du Maroc en République Unie de Tanzanie a organisé, mercredi à Dar Es Salam, une réception à l’occasion du 26e anniversaire de l’accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Trône de Ses Glorieux Ancêtres.

Cette cérémonie a été rehaussée par la présence d’éminentes personnalités tanzaniennes, dont le ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Est-Africaine de la République Unie de Tanzanie Mahmoud Thabit Kombo et le ministre de l’Information, de la Communication et des Technologies de l’Information Jerry William Silaa.

Dans une allocution à cette occasion, l’Ambassadeur du Maroc à Dar es Salam, Zakaria El Goumiri a souligné le développement et les progrès significatifs réalisés par le Royaume dans tous les secteurs, grâce au leadership et à la Vision éclairée du Souverain.

Le diplomate a, en outre, mis en avant les contributions constantes du Maroc à la stabilité, à la prospérité et à la sécurité alimentaire de l’Afrique portées par d’importantes Initiatives Royales et par le rôle essentiel du secteur privé marocain.

Il a par ailleurs mis en avant les excellentes relations unissant le Maroc et la Tanzanie, qui célèbrent leur 60ème anniversaire, soulignant la volonté partagée de renforcer davantage cette coopération au service des intérêts des deux pays.

Abordant la question du Sahara marocain, M. El Goumiri a mis en exergue le soutien international croissant en faveur de l’initiative marocaine d’autonomie présentée par le Royaume en 2007, soulignant que ce plan représente l’unique solution, la seule véritablement viable et réaliste, pour mettre un terme à ce conflit artificiel et garantir la paix et la stabilité régionales.

Pour sa part, Mahmoud Thabit Kombo a salué les progrès considérables accomplis par le Royaume sous le règne de SM le Roi Mohammed VI, soulignant que grâce à la vision royale, le Maroc est devenu une référence en matière de démocratie et de développement inclusif et a consolidé son statut de porte d’entrée vers le continent africain.

Rappelant la Visite Royale de 2016 en Tanzanie qui a permis de consolider les liens entre les deux pays, le chef de la diplomatie tanzanienne a insisté sur la volonté de son pays de renforcer ce partenariat stratégique en élargissant la coopération bilatérale et multilatérale à tous les niveaux.

LR/MAP