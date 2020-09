Barid Cash | Des solutions pratiques au quotidien !

Partager Facebook

Barid Cash est né en 2014, de la volonté d’Al Barid Bank et du groupe Barid Al Maghrib de développer l’offre de service de proximité et s’est rapidement imposé comme un opérateur de référence offrant à ses clients les meilleures solutions de transfert d’argent au niveau national et international à des tarifs compétitifs.

L’activité de Barid Cash s’est étendue à d’autres services, notamment le paiement de factures, des impôts et taxes, de la vignette automobile, des redevances, des frais de publication des annonces légales, etc.

Des sevices de qualité

Aujourd’hui, Barid Cash propose des services de qualité, sur-mesure, et assurés par des professionnels formés et réactifs, ce qui lui a valu la certification ISO 9001 de ses activités de transfert d’argent. Alliant

flexibilité et souplesse, Barid Cash s’engage à offrir un service de proximité, à l’écoute des besoins des clients, le service aux citoyens étant au cœur des objectifs du groupe.

Barid Cash a su capitaliser sur l’expérience soutenue de sa maison mère, Al Barid Bank, et s’engage dans une dynamique d’inclusion financière avec l’obtention de son agrément en tant qu’établissement

de paiement en 2018.

Dans le cadre de la digitalisation de ses process et afin de s’inscrire dans cette vision, Barid Cash a été parmi les premières institutions à lancer une carte monétique adossée aux comptes de paiement, qui s’ajoute à l’application de paiement mobile Barid Pay.

Avec la crise sanitaire causée par la pandémie du Covid-19, Barid Cash a redoublé d’efforts afin d’assurer la continuité de ses activités et servir ses clients dans les meilleures conditions d’hygiène et de sécurité. Barid Cash a également pris part activement aux opérations de distribution des aides

financières octroyées par l’Etat.

À ce jour, Barid Cash déploie ses services dans plus de 700 agences propres et partenaires, couvrant ainsi toutes les régions du Royaume, tant dans le milieu urbain, semi-rural que rural. Ces dernières sont ouvertes du lundi au samedi de 8 heures à 20 heures avec une permanence de certaines agences les dimanches et les jours fériés.

Barid Cash ambitionne de desservir tout le territoire et s’engage donc auprès de ses clients à les accompagner en leur proposant des solutions simples et pratiques au quotidien.

LR