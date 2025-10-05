Maroc-Jordanie | Signature de deux accords dans le domaine de la coopération judiciaire

Le Maroc et la Jordanie ont signé, dimanche à Amman, deux accords visant à renforcer la coopération bilatérale dans les domaines judiciaire et juridique.

Les deux accords, signés par le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, et son homologue jordanien, Bassam Al-Talhouni, portent sur l’entraide judiciaire et juridique en matière pénale et sur le transfèrement des personnes condamnées à des peines privatives de liberté.

Les deux accords, signés en présence de l’ambassadeur du Maroc en Jordanie, Fouad Akhrif et du directeur des affaires pénales, des grâces et du suivi de la criminalité au ministère de la Justice, Hicham Mellati, visent à ouvrir de nouvelles perspectives pour l’échange d’expériences et d’informations juridiques et judiciaires ainsi qu’à soutenir les efforts des deux pays pour consolider l’État de droit et lutter contre la criminalité transfrontalière.

Ils permettront également de renforcer les efforts communs de lutte contre la criminalité et de développer les mécanismes de coopération judiciaire, en facilitant les procédures d’enquête, l’échange d’informations et l’exécution des jugements, ainsi qu’en organisant la remise des personnes recherchées conformément aux lois nationales des deux pays et aux réglementations internationales y afférentes, afin de promouvoir la justice et renforcer la sécurité communautaire.

Lors de cette cérémonie, M. Ouahbi a salué les relations fraternelles et historiques unissant le Maroc et la Jordanie, précisant que la signature des deux accords reflète la volonté des deux pays de concrétiser l’esprit de partenariat qui les unit, de renforcer les liens juridiques et judiciaires et d’échanger leurs expériences et leurs savoir-faire en la matière.

Pour sa part, le ministre jordanien a qualifié d’historiques et de solides les relations bilatérales, soulignant qu’elles se sont approfondies au fil des décennies dans divers domaines.

La visite de la délégation marocaine s’inscrit dans le cadre du renforcement de ce partenariat bilatéral, a-t-il précisé.

Cette signature représente une étape importante dans la coopération judiciaire entre les deux pays, a-t-il ajouté, estimant qu’elle incarne également leur volonté politique et juridique de construire des partenariats efficaces et durables.

De son côté, M. Akhrif a salué les liens historiques et politiques solides qui unissent le Maroc et la Jordanie sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et son frère le Roi Abdallah II.

La signature de ces deux accords, a-t-il poursuivi, vient soutenir la dynamique croissante de la coopération bilatérale et renforcer les perspectives d’un partenariat solide dans le domaine judiciaire et juridique.

LR/MAP