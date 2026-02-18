Transition énergétique | Le Maroc participe à la Réunion ministérielle 2026 de l’AIE à Paris

Le Maroc, représenté par la ministre de la Transition énergétique et du développement durable, Leila Benali, prend part à la Réunion ministérielle 2026 de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), qui se tient mercredi et jeudi au siège de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à Paris.

Mme Benali participe à cette réunion, visant à dresser le bilan des réalisations de l’Agence et d’examiner les principaux enjeux et perspectives énergétiques mondiaux, à la tête d’une délégation composée notamment de hauts responsables de son département.

Le Maroc avait rejoint la famille de l’Agence Internationale de l’Énergie en tant que pays associé en 2016, rappelle-t-on.

Présidée par Sophie Hermans, vice-première ministre néerlandaise, la Réunion ministérielle de l’AIE qui se tient tous les deux ans dans la capitale française, rassemble les ministres de l’Énergie de la famille de l’AIE, pays membres et associés, en vue de faire le point sur les dernières évolutions des marchés et des politiques énergétiques, outre leurs implications sur la sécurité énergétique, l’accessibilité financière et la durabilité, selon l’Agence.

En plus de ministres, des PDG du secteur de l’énergie et d’autres secteurs participent aux débats de cette rencontre, ainsi que des dirigeants d’organisations internationales et de représentants de la société civile, relève la même source.

Parmi les moments forts de cet évènement d’ordre international, un dialogue de haut niveau autour de la sécurité énergétique à l’ère de l’électricité, ainsi que des plénières sur l’investissement dans des systèmes énergétiques sûrs, abordables et durables, et la coopération mondiale pour renforcer la résilience et la durabilité du secteur énergétique.

