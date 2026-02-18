Aide sociale directe | M. Akhannouch préside la réunion du Conseil d’administration de l’ANSS

Partager Facebook

Le système de l’aide sociale directe consacre un tournant qualitatif dans le traitement des besoins des catégories vulnérables, à travers la transition depuis les approches conjoncturelles vers un système institutionnel basé sur le ciblage précis, l’équité sociale et l’efficience dans l’affectation des ressources, a affirmé, mercredi à Rabat, le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

Présidant la réunion du Conseil d’administration de l’Agence nationale de soutien social (ANSS), M. Akhannouch a mis l’accent sur l’importance de ce système en tant que composante centrale du chantier stratégique relatif à la généralisation de la protection sociale, qui bénéficie de la Haute Sollicitude Royale, indique un communiqué du département du Chef du gouvernement.

Au cours de cette réunion, la directrice générale de l’ANSS a passé en revue le bilan d’action de l’exercice 2025, marqué par la mise en œuvre du plan d’action arrêté pour cet exercice tel qu’adopté par le Conseil d’administration lors de sa première session, notamment la mise en place des fondements pratiques à même de permettre à l’Agence de s’acquitter de ses missions relatives à la gestion et à l’évaluation de l’aide sociale directe, ainsi qu’au renforcement de son impact.

La réunion, qui a vu l’adoption du plan d’action de l’Agence au titre de l’année 2026, a permis de faire le point sur les étapes les plus importantes de la mise en œuvre du programme d’aide sociale au cours de l’année 2025, dont l’augmentation des montants de l’aide et l’opérationnalisation de l’aide relative aux enfants orphelins et enfants abandonnés accueillis au niveau des établissements de prévoyance sociale.

Le Conseil a, par ailleurs, examiné l’ouverture par l’agence d’une représentation territoriale dans la province d’El Jadida, dans le cadre d’une nouvelle vision consacrant les dimensions humaine et territoriale pour une plus grande proximité avec les bénéficiaires, afin d’ériger l’aide sociale directe en levier d’autonomisation et d’intégration sociale et économique productive par le biais de programmes d’accompagnement adaptés aux réalités socio-spatiales des familles.

Créée en vue de développer et de mettre en œuvre les politiques de soutien social, notamment le chantier des aides sociales directes lancé fin 2023, conformément aux Hautes Directives de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, l’Agence a, en outre, adopté un mécanisme de suivi visant à mesurer les indicateurs de performance du programme en ce qui concerne la réduction de la pauvreté et de la vulnérabilité, dans le cadre d’une nouvelle approche de gestion du système de l’aide sociale directe contribuant au développement humain et au renforcement de l’impact socio-économique des transferts d’argent.

Le Conseil a, par ailleurs, adopté, après délibération, une série de conventions entre l’ANSS et plusieurs départements ministériels, établissement publics et organismes internationaux portant principalement sur l’encouragement de la scolarisation des enfants, le soutien à l’emploi des personnes en situation de vulnérabilité, la consécration des principes de bonne gouvernance et l’échange électronique des données entre l’Agence et plusieurs départements ministériels et établissements publics.

Pour rappel, quelque 3,9 millions de familles bénéficient du programme d’aide sociale directe, soit plus de 12,5 millions de citoyens, dont 5,5 millions d’enfants bénéficiaires depuis leur naissance jusqu’à l’âge de 21 ans, en plus de 1,7 million de personnes âgées de plus de 60 ans. Ces familles bénéficient d’aides mensuelles et d’aides complémentaires dont les montants varient de 500 à 1.350 dirhams, conclut le communiqué.

LR/MAP