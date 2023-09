Séisme au Maroc | La solidarité internationale se mobilise

Partager Facebook

Le Maroc a été frappé par un puissant séisme dans la nuit de vendredi à samedi, faisant des centaines de morts et de blessés, et causant d’importants dégâts matériels. Le tremblement de terre, d’une magnitude de 7 sur l’échelle de Richter, a eu son épicentre dans la province d’Al Houaz, au sud-ouest de Marrakech, selon le Centre national pour la recherche scientifique et technique (CNRST) basé à Rabat.

Face à cette catastrophe naturelle, le Maroc a reçu le soutien de la communauté internationale, qui a exprimé sa solidarité et son aide humanitaire. Plusieurs pays ont envoyé des messages de condoléances et des offres d’assistance technique et financière. Des équipes de secours spécialisées dans les opérations de sauvetage et de déblaiement ont été dépêchées sur place pour aider les autorités marocaines.

Parmi les pays qui ont manifesté leur solidarité avec le Maroc, on peut citer :

– Les États-Unis, qui ont exprimé leur profonde tristesse et transmis leurs condoléances aux familles des victimes. L’ambassade américaine à Rabat a annoncé qu’elle était prête à fournir toute l’aide nécessaire au Maroc.

– Israël, qui a offert son aide médicale et humanitaire. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, qui a « donné des instructions à tous les organes et forces gouvernementaux pour fournir toute l’assistance nécessaire au peuple marocain, y compris les préparatifs pour l’envoi d’une équipe d’aide dans la région », selon un communiqué de son bureau.

– La France, qui a exprimé sa vive émotion et sa pleine solidarité avec le Maroc. Le président Emmanuel Macron a appelé le roi Mohammed VI pour lui témoigner son soutien et lui proposer l’envoi d’une équipe de secours composée de pompiers, de médecins et de chiens.

– L’Espagne, qui a exprimé sa consternation et sa solidarité avec le Maroc. Le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, a appelé le roi Mohammed VI pour lui offrir son aide et lui faire part de sa proximité avec le peuple marocain.

D’autres pays comme le Canada, le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Italie, la Turquie, l’Égypte, la Tunisie ou encore le Sénégal ont également exprimé leur solidarité avec le Maroc et proposé leur aide.

Au niveau régional et international, plusieurs organisations ont également fait part de leur soutien au Maroc, comme l’Union européenne, les Nations unies, la Ligue arabe, l’Organisation de la coopération islamique ou encore la Croix-Rouge internationale.

La solidarité internationale se manifeste également à travers les réseaux sociaux, où des messages de sympathie et de soutien sont adressés au Maroc sous les hashtags #PrayForMorocco ou #SolidariteAvecLeMaroc.

Le séisme à Marrakech est une épreuve difficile pour le Maroc. Le pays peut compter sur la solidarité internationale pour surmonter cette épreuve et reconstruire les zones sinistrées.

