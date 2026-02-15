Sommet de l’UA | Le Maroc réitère son engagement à contribuer au renforcement de l’action africaine commune

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le 39ème Sommet des chefs d’État et de gouvernement de l’Union Africaine (UA), tenu les 14 et 15 février à Addis-Abeba, a été l’occasion pour le Maroc de réitérer son engagement à contribuer activement au renforcement de l’action africaine commune, conformément à la vision Royale éclairée.

Ce Sommet, précédé par la 48ème session du Conseil exécutif de l’UA les 11 et 12 février, a été aussi marqué par une forte reconnaissance de la pertinence de la vision du Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en faveur du nexus paix, sécurité et développement en Afrique, à travers l’élection du Royaume, dès le premier tour, et pour la troisième fois pour siéger au Conseil de Paix et de sécurité (CPS) de l’UA.

En effet, cette brillante élection constitue un gage de reconnaissance envers la contribution et l’engagement du Royaume en faveur de la consolidation de la paix, de la sécurité et du développement depuis le retour du Royaume à l’UA.

Ainsi, dès son premier mandat au sein du Conseil Paix et Sécurité entre 2018 et 2020, le Maroc avait veillé à inscrire le triple nexus à l’ordre du jour des travaux du CPS.

La vision du Royaume se traduit aussi au niveau international, en plaidant au sein des plateformes multilatérales et particulièrement au sein de l’ONU, à factoriser les besoins africains et les réalités africaines dans toute initiative visant la paix, la sécurité et le développement du continent, dans une démarche partenariale.

L’élection du Maroc au CPS de l’UA constitue également une reconnaissance des actions entreprises par Sa Majesté le Roi en faveur d’une Afrique stable, dont l’approche en matière de résolution des conflits repose sur une démarche rationnelle et le respect du droit international, ainsi que sur la recherche de solutions pacifiques.

Grâce à son expérience acquise lors de ses mandats précédents au sein du CPS de l’UA, le Maroc est aujourd’hui en mesure de renforcer son action et de contribuer positivement à la sécurité et à la stabilité de l’Afrique.

Par ailleurs, le Royaume a contribué activement à la thématique choisie par l’UA pour l’année 2026, à savoir “assurer une disponibilité durable de l’eau et des systèmes d’assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l’Agenda 2063”, en adoptant une feuille de route pour aborder toutes les problématiques liées à cette thématique dont l’agriculture et la résilience climatique.

Dans ce sens, un side-event a été organisé dans le cadre de la 48ème session du Conseil exécutif de l’UA, à l’initiative de la Mission permanente du Maroc auprès de l’Union africaine et de la CEA-ONU, sous le thème “l’eau et l’assainissement en Afrique: une coopération Sud-Sud pour des solutions innovantes au service de la résilience climatique et du développement humain inclusif”.

Cette rencontre, à laquelle ont pris part plusieurs ministres africains, des représentants permanents auprès de l’UA, le président de la Commission de l’Union africaine et d’autres partenaires, a été l’occasion de mettre en avant l’approche Royale éclairée visant à faire de l’eau et de l’assainissement des leviers structurants de la résilience climatique et du développement humain inclusif, tout en prônant une coopération Sud-Sud solidaire.

Sur un autre registre, le Maroc propose d’accueillir une conférence de haut niveau sur la coopération Sud-Sud dans le domaine de l’eau et de l’assainissement au cours de l’année 2026, en perspective de la conférence de l’ONU sur l’Eau, prévue à Abou Dhabi en décembre prochain.

Le Sommet a été aussi l’occasion de mettre en exergue les efforts soutenus de SM le Roi, en tant que Leader de l’UA sur les questions migratoires, visant à faire de la migration un véritable levier économique au service du continent, dans le cadre d’une approche globale et humaniste qui combine le renforcement de la stabilité, la mise en œuvre de stratégies de développement inclusives et la prévention des crises.

En marge du Sommet, le Maroc a eu une participation active dans les débats autour de la souveraineté sanitaire des pays africains.

Dans ce cadre, le Royaume a réitéré son plein soutien au processus d’opérationnalisation de l’Agence Africaine du Médicament (AMA), réaffirmant sa détermination à accompagner activement l’AMA dans cette phase décisive, afin qu’elle devienne un pilier central de la régulation pharmaceutique et de la sécurité sanitaire en Afrique.

Le Maroc a aussi souligné l’impératif d’aligner les choix politiques, les décisions de financement et les partenariats autour de la construction de systèmes de santé africains forts, autonomes et résilients.

Dans une déclaration à la MAP au terme de ce Sommet, l’ambassadeur, représentant permanent du Maroc auprès de l’UA et de la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi, a indiqué que ce 39ème Sommet de l’UA a été l’occasion pour le Royaume de réitérer son engagement résolu à contribuer activement au renforcement de l’action africaine commune, conformément à la vision Royale éclairée.

Le diplomate a souligné l’importance de consolider cette action commune pour servir les causes nobles du continent et les intérêts vitaux du citoyen africain en matière de paix, de sécurité et de développement.

LR/MAP