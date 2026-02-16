Le Grand mufti d’Al-Qods salue le soutien du Royaume du Maroc au peuple palestinien

Partager Facebook

Le Grand Mufti d’Al-Qods et de la Palestine, imam de la mosquée Al-Aqsa, Cheikh Muhammed Hussein, a salué les efforts déployés par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif et par le Royaume du Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en soutien à la résistance du peuple palestinien, notamment des Maqdessis.

Lors d’une audience accordée samedi à Al-Ram (Al-Qods) au directeur chargé de la gestion de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, Mohamed Salem Cherkaoui, Cheikh Mohammed Hussein a mis en avant le soutien apporté par le Royaume du Maroc, Roi, gouvernement et peuple, à la résistance du peuple palestinien, soulignant que le Maroc a toujours été et demeure un appui solide au peuple palestinien et à sa cause, mobilisant tous les moyens politiques, diplomatiques et économiques.

Saluant les relations solides unissant les peuples palestinien et marocain, le Grand Mufti d’Al-Qods a passé en revue la situation que traverse le peuple palestinien et ses lieux saints, notamment dans les circonstances actuelles.

Cette rencontre a également permis de mettre en lumière les réalisations de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif en Palestine et ses activités visant à protéger la Ville Sainte, à défendre, à soutenir la résistance de ses habitants, ainsi que les campagnes que l’Agence prévoit de lancer en Palestine dans les mois à venir.

