Sommet UA | Sous le leadership de SM le Roi, le Maroc réaffirme son engagement pour l'action africaine commune

La participation du Maroc au 39ème Sommet des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine (UA) a été l’occasion de mettre en avant le rôle central joué par le Royaume, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en matière de promotion de l’action africaine commune et de renforcer davantage ses relations avec les pays du continent, a affirmé, samedi à Addis-Abeba, le Chef du gouvernement Aziz Akhannouch.

Le Sommet est également l’occasion de mettre en lumière les efforts soutenus déployés par Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans la gestion du dossier de la migration, compte tenu de ses dimensions humaines, sociales et économiques, a ajouté M. Akhannouch dans une déclaration à la presse, soulignant que le leadership du Souverain dans ce domaine est largement apprécié au niveau africain.

Le Chef du gouvernement a aussi mis l’accent sur le rôle central joué par le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’Union africaine, rappelant l’élection du Maroc pour un nouveau mandat, le troisième au sein de cet organe de l’organisation panafricaine, ce qui reflète, a-t-il dit, la confiance dont jouit le Royaume et sa contribution au renforcement de la paix et de la stabilité dans le continent africain.

Ce nouveau mandat permettra au Maroc de continuer à jouer un rôle actif au sein du CPS, au service des questions de sécurité, de paix et de développement en Afrique, et de renforcer les efforts visant à relever les défis communs dans le continent, a relevé M. Akhannouch.

