SM le Roi a placé le renforcement du capital humain au centre du projet de développement du Maroc (OIT)

Le directeur général de l’Organisation internationale du Travail (OIT), Gilbert Houngbo, a salué les efforts constants du Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui a placé la protection de l’enfance et le renforcement du capital humain au cœur du projet de développement du Royaume.

“Grâce à cette Vision Royale, des réformes structurantes ont été engagées, notamment en matière de protection sociale, d’accès à l’éducation et de promotion des droits des enfants”, a affirmé M. Houngbo lors d’une conférence de presse tenue conjointement avec le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite Entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, en marge de la 6è Conférence mondiale sur l’élimination du travail des enfants, qui se poursuit à la Cité Ocre jusqu’au 13 février.

A cette occasion, M. Houngbo a tenu à rendre un hommage particulier à Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem, Présidente de l’Observatoire National des Droits de l’Enfant (ONDE), pour son engagement constant en faveur de la protection des droits des enfants et l’amélioration de leur bien-être.

Dans ce contexte, le responsable onusien a souligné que le Parlement de l’Enfant au Maroc constitue également une initiative remarquable à même de contribuer à la promotion des droits des enfants et à la consolidation de leur participation à la vie publique, se félicitant de l’engagement continu du Maroc en faveur du renforcement des systèmes de protection sociale, qui jouent un rôle essentiel dans la prévention du travail des enfants et la protection des familles en situation de précarité.

Par ailleurs, il a fait observer que les avancées accomplies dans le domaine de la protection des droits des enfants au niveau mondial ont été rendues possibles grâce à des efforts collectifs soutenus, à des politiques publiques renforcées et à une mobilisation constante de l’ensemble des acteurs.

“En dépit de ces progrès, de nouveaux défis apparaissent, notamment dans un contexte marqué par des transformations profondes, y compris le développement rapide de nouvelles technologies, comme l’Intelligence artificielle (IA), qui a radicalement transformé nos sociétés et nos économies”, a-t-il poursuivi.

Et de faire remarquer que toutes les régions du monde n’avancent pas au même rythme concernant l’élimination du travail des enfants, indiquant que certains continents ont enregistré des progrès significatifs, tandis que d’autres demeurent confrontés à des défis importants.

Dans ce contexte, M. Houngbo a insisté sur l’importance du dialogue social, de la concertation et de la coopération entre les différents acteurs pour élaborer des politiques efficaces et durables, appelant à continuer à investir dans des systèmes éducatifs inclusifs et de qualité.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette rencontre permettra de dresser le bilan des progrès réalisés et des défis persistants depuis la 5è Conférence mondiale tenue à Durban en 2022 et de renforcer l’apprentissage par les pairs, la coopération internationale et la cohérence des politiques publiques aux niveaux national, régional et mondial.

Organisée par le ministère de l’Inclusion Économique, de la Petite Entreprise, de l’Emploi et des Compétences en partenariat avec l’Organisation internationale du travail (OIT), cette conférence d’envergure internationale vise également à mettre en lumière les liens entre l’élimination du travail des enfants et les autres principes et droits fondamentaux au travail, à donner un nouvel élan à l’action menée en faveur des principes et droits fondamentaux au travail et à encourager de nouveaux engagements en ce sens, notamment grâce à la Coalition mondiale pour la justice sociale.

