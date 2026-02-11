Barrage Oued El Makhazine | Les retenues atteignent actuellement 1.097,9 millions M3

Partager Facebook

Le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka, a indiqué, mercredi à Rabat, que les retenues du barrage Oued El Makhazine atteignent, à ce jour, 1.097,9 millions M3 pour un niveau de 71,04 mètres.

Le barrage Oued El Makhazine a enregistré des apports hydriques importants d’environ 1.462 millions M3, entre le 1er septembre 2025 et le 11 février 2026. Sur ce total, environ 1.031 millions M3, soit 71,6%, ont été enregistrés au cours des deux dernières semaines seulement, dépassant la moyenne annuelle de 284%, a-t-il précisé lors du point de presse tenu à l’issue du Conseil de gouvernement.

Selon le ministre, plusieurs records ont été établis durant cette période, notamment un débit maximal de 3.210 M3/S le 28 janvier dernier, un niveau de 69,30 mètres le 4 février, un débit maximal de 878 M3/S le 9 février, un niveau de stockage maximal de 1.117 millions M3 le 10 février, soit un taux de remplissage de 166,2%, et un niveau de hauteur maximale de la retenue de 71,59 mètres le même jour.

Face à cette situation, une série de mesures proactives ont été prises pour assurer une gestion optimale du barrage et garantir la sécurité de l’infrastructure, a-t-il relevé, expliquant que ces mesures visent en particulier à effectuer des lâchers d’eau préventifs et proactifs, pour un volume cumulé de 832 millions M3. Elles comprennent également la mise en œuvre d’un programme de surveillance intensif des installations du barrage, désormais effectué deux fois par jour au lieu d’une fois par mois, et la réalisation de relevés topographiques précis par laser et de photographies par drone.

Ces mesures comprennent également le déploiement d’une équipe de techniciens et d’experts spécialisés, le développement et la mise à jour continue de simulations hydrologiques pour prévoir les apports d’eau et le ruissellement à partir de prévisions climatiques par heure pour les sous-bassins, ainsi que l’élaboration de cartes des écoulements en aval et des zones inondables afin de déterminer les niveaux d’eau en vue de leur mise à disposition au profit des autorités locales, a-t-il souligné.

Cette approche permet, selon le ministre, un suivi continu du niveau d’eau du barrage et une prise de décision éclairée concernant les lâchers d’eau nécessaires, alors que les simulations réalisées ont également fourni des informations précieuses sur l’évolution des débits et du niveau d’eau en aval du barrage.

En outre, le barrage Al Wahda a enregistré, depuis le 1er septembre 2025, des apports hydriques d’environ 3,48 milliards M3, faisant passer son taux de remplissage de 41,66% à 94,70%, pour un volume de stockage actuel de près de 3,33 milliards M3, a-t-il dit, faisant savoir que des apports exceptionnels d’environ 1,39 milliard M3 ont été enregistrés la semaine dernière.

Et de poursuivre que plusieurs données significatives avaient été enregistrées durant cette période, notamment un apport journalier record de 348 millions M3 le 4 février, un débit maximal de 5.135 M3/S le même jour et un débit de lâcher maximal de 2.200 M3/S à partir du 31 janvier.

Face à cette situation, un programme proactif avait été mis en place pour gérer le réservoir du barrage avec des lâchers d’eau progressifs, permettant de constituer une réserve de 566 millions M3 au 3 février 2026. Ceci a permis d’atténuer le risque d’inondation en aval du barrage et de déclencher des lâchers préventifs et proactifs à des débits allant de 250 à 2.200 M3/S, pour un volume cumulé des lâchers de 1.762 millions M3.

Aussi, des simulations hydrologiques ont été élaborées et mises à jour en continu afin de prévoir les apports et les débits, en s’appuyant notamment sur des prévisions climatiques par heure pour les sous-bassins, a affirmé M. Baraka, ajoutant que des cartes des débits d’eau et des zones inondables en aval ont également été établies afin de déterminer les niveaux d’eau et mise à disposition des autorités locales.

LR/MAP