Six blessées dans des incidents liés aux attaques iraniennes contre Dubaï

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Six personnes ont été blessées dans une série d’incidents liés aux attaques iraniennes contre plusieurs sites dans l’émirat de Dubaï, a-t-on indiqué de sources officielles émiraties.

Quatre personnes ont été blessées à l’aéroport international de Dubaï, a précisé le Bureau des médias du gouvernement de Dubaï, ajoutant que l’assistance médicale urgente et nécessaire leur a été apportée immédiatement, alors que les équipes d’intervention d’urgence ont été mobilisées pour faire face à la situation, en coordination avec les autorités compétentes.

Citant l’Autorité aéroportuaire de Dubaï, la même source a souligné que toutes les informations actualisées et les détails supplémentaires seront communiqués une fois disponibles.

Par ailleurs, les autorités sécuritaires ont annoncé la chute de débris de drones, après leur interception par les systèmes de défense aérienne, dans les cours de deux habitations dans l’émirat de Dubaï, faisant deux blessés qui ont immédiatement bénéficié des soins médicaux nécessaires.

D’autre part, les équipes de la Défense civile de Dubaï sont intervenues pour maîtriser un incendie qui s’est déclaré dans l’un des quais du port de Jebel Ali à la suite de la chute de débris résultant des opérations d’interception aérienne. Le feu a été circonscrit sans faire de victimes.

Les équipes de la Défense civile de Dubaï ont, en outre, réussi à circonscrire un incendie limité qui s’est déclenché à la façade extérieure d’un grand hôtel, sans faire de blessés.

Citant les autorités compétentes dans l’Émirat, le Bureau des médias du gouvernement de Dubaï a fait savoir que cet incident est dû à la chute de débris d’un drone intercepté.

LR/MAP