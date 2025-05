Sidi Dahbi | La communauté juive marocaine célèbre le Moussem de Rabbi Yahia Lakhdar

Partager Facebook

Des dizaines de membres de la communauté juive marocaine se sont rassemblés dimanche dans la région d’El Hajrat, relevant de la commune territoriale de Sidi Dahbi (province de Settat), pour célébrer le Moussem du saint « Rabbi Yahia Lakhdar », dans une ambiance fraternelle et empreinte de spiritualité.

Ce rendez-vous annuel, qui a débuté jeudi dernier, réunit des Marocains de confession juive venus des quatre coins du monde pour commémorer cette tradition profondément enracinée dans leur histoire. Il constitue pour cette communauté une occasion de réaffirmer son attachement profond au Maroc, à la monarchie alaouite et son engagement constant derrière Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour la défense des constantes et des sacralités de la Nation.

À cette occasion, une cérémonie a été organisée pour marquer la clôture des festivités et des activités liées à ce Moussem, en présence notamment du secrétaire général de la préfecture de la province de Settat, du président du conseil provincial de Settat, de chefs de services extérieurs, ainsi que de personnalités civiles, militaires et d’élus.

Dans une déclaration la MAP, Michel Benharbon, membre de la communauté juive au Maroc, a souligné les liens solides qui unissent le Royaume à ses citoyens de confession juive, indiquant que ce Moussem porte, en plus de sa dimension religieuse, des valeurs de paix, de fraternité et de tolérance.

Le Moussem incarne également une image vivante de l’attachement profond de la communauté juive à son identité nationale et au Trône Alaouite, a-il poursuivi.

Il a, ainsi, relevé que ce Moussem, qui attire les juifs marocain provenant de plusieurs pays, reflète la solidité des relations entre juifs et musulmans au Maroc, notant que cette célébration religieuse représente une opportunité pour transmettre aux jeunes générations de la communauté juive les valeurs de paix, de tolérance et de coexistence qui ont toujours marqué la société marocaine.

À cette occasion, des prières ont été élevées vers le Très-Haut pour qu’Il protège le Commandeur des croyants, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qu’Il lui accorde victoire et bonheur, et qu’il Le comble en les personnes de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de l’ensemble des membres de l’Illustre famille Royale.

Cette manifestation religieuse a été également marquée par des interprétations musicales de chansons patriotiques puisées dans le répertoire musical populaire et judéo-marocain, le tout dans une atmosphère de rapprochement, de fraternité et d’ouverture.

