Salafin | Résultat net en hausse de 12% au premier semestre 2025

Le résultat net de Salafin a atteint 47 millions de dirhams (MDH) au terme des six premiers mois de 2025, en progression de 12% par rapport à la même période un an auparavant.

Le produit net bancaire (PNB) s’est élevé, quant à lui, à 191 MDH, en hausse de 2,8% en glissement annuel, indique un communiqué de Salafin, dont le Directoire s’est réuni le 24 septembre sous la présidence de M. Aziz Cherkaoui pour examiner l’évolution de l’activité et arrêter les comptes au 30 juin 2025.

Concernant la production nette, elle a affiché une croissance de 17,3% à 605 MDH, tirée par l’augmentation des financements automobiles (+23,8% à 328 MDH) et des prêts personnels (+10,4% à 276 MDH).

Les encours financiers fin de période ont réalisé une hausse de 1,1% comparativement à décembre 2024, pour se situer à 3.000 MDH, en rupture avec les baisses antérieures enregistrées jusque-là.

Les charges générales d’exploitation se sont établies à 68 MDH et les dotations nettes aux provisions se sont améliorées de -10,9% à 41 MDH.

LR/MAP