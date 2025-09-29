Bank of Africa améliore son RNPG à 2,3 MMDH à fin juin 2025

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le résultat net part du groupe (RNPG) de Bank of Africa (BOA) s’est établi à 2,3 milliards de dirhams (MMDH) au terme des six premiers mois de 2025, en croissance de 16% comparativement à la même période une année auparavant.

Le résultat net de BOA SA a progressé, quant à lui, de 28% à 1,8 MMDH, indique un communiqué du groupe, dont le Conseil d’administration s’est réuni vendredi dernier sous la présidence de M. Othman Benjelloun pour examiner l’activité de la Banque et du Groupe au terme du 1er semestre 2025 et arrêter les comptes y afférents.

Concernant le produit net bancaire (PNB) consolidé, il a affiché une augmentation de 8% à 10,3 MMDH, tirée par la croissance du Core Business (+8% pour la marge d’intérêt, +2,3% pour la marge sur commissions), et la hausse très significative des activités de marché de 54,2%.

Le groupe BOA fait aussi état de la stabilisation du total bilan consolidé à 423 MMDH, soutenue par la croissance des crédits consolidés – hors Resales – de 2% à 227 MMDH et une évolution des dépôts de la clientèle du groupe – hors Repos – de 2% à 261 MMDH.

LR/MAP