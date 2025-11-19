Sahara Marocain | Le Malawi réaffirme son ferme soutien à l’intégrité territoriale du Royaume

Partager Facebook

La République du Malawi a réaffirmé, mercredi à Rabat, sa position immuable et son ferme soutien à l’intégrité territoriale du Maroc, et salué l’adoption par le Conseil de sécurité de l’ONU de la résolution 2797 qui consacre le plan marocain d’autonomie comme seule base pour parvenir à une solution politique au différend artificiel autour du Sahara.

Cette position a été exprimée par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Malawi, Dr. George Chaponda lors de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita.

Lors de ces entretiens, le chef de la diplomatie malawite, qui effectue sa première visite de travail au Maroc, a salué la résolution 2797, adoptée le 31 octobre dernier, par le Conseil de sécurité des Nations Unies qui consacre, dans le cadre de la souveraineté marocaine, le plan d’autonomie proposé par le Royaume comme seule base sérieuse, crédible et durable pour parvenir à une solution politique au différend artificiel autour du Sahara.

LR/MAP