Ramadan 2026 | Horaire continu dans les administrations et collectivités territoriales

Les horaires de travail dans les administrations, les établissements publics et les collectivités territoriales connaîtront un changement durant le mois sacré du Ramadan avec l’adoption de l’horaire continu de 09h00 à 15h00, de lundi à vendredi, a annoncé mardi le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration.

Selon un communiqué du ministère, les facilités nécessaires seront accordées aux fonctionnaires et agents pour l’accomplissement de la prière du vendredi.

LR/MAP