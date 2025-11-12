Rabat | Séminaire de formation sur le Droit international humanitaire pour les juges marocains

Partager Facebook

Plusieurs juges marocains ont pris part, mercredi à Rabat, à un séminaire de formation sur “Le rôle des pratiques judiciaires dans le respect du Droit international humanitaire” en vue d’approfondir leurs connaissances et compétences dans ce domaine.

Organisé par la présidence du Ministère public en partenariat avec la Commission nationale du droit international humanitaire, ce séminaire de formation vise à mettre en lumière les aspects de la protection des personnes et des biens assurée par le droit international humanitaire lors des conflits armés et à examiner les mécanismes juridiques internationaux garantissant cette protection.

Dans une allocution d’ouverture, le Procureur général du Roi près la Cour de cassation, Président du Ministère public, Hicham Balaoui, a relevé que l’objectif de ce séminaire n’est pas seulement de familiariser les participants avec le droit international humanitaire, mais aussi de favoriser une véritable compréhension de ses principes et normes universels.

Cette compréhension, a-t-il expliqué, permettrait aux magistrats, aux procureurs et à tous les acteurs du système judiciaire d’appliquer de manière efficace les dispositions de ce droit, garantissant ainsi la justice et la dignité humaine.

Et d’ajouter que ce séminaire s’inscrit dans le cadre d’un vaste programme national lancé il y a plus de trois ans, visant à renforcer les capacités des magistrats et à les doter des connaissances et compétences nécessaires à la protection des droits et libertés, qu’ils soient procureurs ou magistrats.

La phase actuelle est marquée par le lancement de programmes thématiques, notamment ceux relatifs au droit international humanitaire qui revêt une importance particulière en raison de son lien direct avec les droits de l’homme et leur protection lors des conflits armés, a fait observer M. Balaoui, soulignant l’engagement ferme du Royaume du Maroc en faveur de la protection et de la promotion des droits de l’Homme.

Pour sa part, le Secrétaire général du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ), Mounir El Mountassir Billah, a relevé que la justice nationale constitue la pierre angulaire de la mise en œuvre du droit international humanitaire, en tant qu’organe chargé de mener les enquêtes sur les violations, de traduire en justice leurs auteurs présumés, d’accorder réparation aux victimes et de rétablir la vérité.

S’agissant de l’importance de la formation en matière de droits humains, M. El Mountassir Billah a rappelé que le CSPJ a prévu, dans sa décision n° 23-25, l’intégration de deux modules fondamentaux à la formation initiale dispensée par l’Institut supérieur de la magistrature.

Le premier module porte sur les droits humains et englobe les libertés publiques, le droit international humanitaire et le droit d’asile, alors que second aborde la dimension internationale de la justice, en examinant le droit international et les mécanismes de coopération judiciaire internationale, a-t-il détaillé.

Intervenant à cette occasion, la présidente de la Commission nationale du droit international humanitaire, Farida El Khamlichi, a mis en avant le rôle essentiel que joue le pouvoir judiciaire pour garantir le respect du droit international, tout en insistant sur l’importance du renforcement des compétences des juges et de leur professionnalisme en vue d’une interprétation et d’une application correctes des dispositions dudit droit.

Au programme de ce séminaire figurent des présentations, par des experts et des académiciens spécialisés en droit international, sur les mécanismes de contrôle et les garanties de protection juridique des personnes et des biens prévus par le droit international humanitaire et la définition des crimes de guerre, des crimes contre l’Humanité et du génocide.

LR/MAP