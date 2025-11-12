La Princesse Lalla Zineb préside la signature d’une convention pour renforcer la protection de l’enfance

Partager Facebook

Son Altesse la Princesse Lalla Zineb, Présidente de la Ligue Marocaine pour la Protection de l’Enfance, a reçu mercredi à Rabat, la ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, Naima Ben Yahia, en marge de sa visite au centre Lalla Meriem des enfants sans protection familiale.

Lors de cette audience, les discussions ont porté sur les moyens de continuer à développer les mécanismes de coopération bilatérale dans les domaines d’intérêt commun tel que l’appui du programme de prise en charge des enfants en situation difficile au sein des différents centres d’accueil et du programme d’accompagnement et d’insertion sociale de la Ligue, dans les différentes régions du Royaume, indique un communiqué de la Ligue Marocaine pour la Protection de l’Enfance.

A l’issue de cette audience, Son Altesse la Princesse Lalla Zineb et Mme Ben Yahia ont signé une convention de partenariat pour la consolidation des acquis et la contribution à la réalisation des objectifs définis, visant à préserver les droits des enfants en général et des enfants vulnérables en particulier.

A cette occasion, Son Altesse la Princesse Lalla Zineb a souligné que le renforcement des relations de coopération avec le ministère de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, s’inscrit dans le cadre d’une démarche globale multisectorielle de soutien aux enfants en situation de vulnérabilité, conformément à la Vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, appelant à l’extension des projets sociaux et à l’amélioration des conditions de vie de la population cible.

De son côté, Mme Ben Yahia a salué les actions menées par la Ligue auprès des enfants vulnérables et des mères en situation de détresse, réitérant l’engagement de son département à contribuer au renforcement des relations de coopération pour l’échange d’expertise, les bonnes pratiques, la formation, l’accompagnement et l’intégration sociale des groupes cibles, notamment les enfants sans protection familiale et à besoins spécifiques.

Il est à noter que le programme stratégique de la Ligue 2025-2030 projette de réaliser, d’ici à 2030, 10 nouveaux centres de prise en charge des enfants privés de l’environnement familial, afin d’accroître la capacité d’accueil et le nombre de bénéficiaires.

LR/MAP