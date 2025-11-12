Le Programme national des colonies de vacances, un levier d’éducation aux valeurs de la citoyenneté

Partager Facebook

Plus qu’une activité saisonnière, le Programme national des colonies de vacances offre un espace socio-pédagogique par excellence qui éduque aux valeurs de la citoyenneté, de la responsabilité et de l’ouverture sur la diversité culturelle et créative, a indiqué, mercredi à Rabat, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid.

Dans une allocution à l’ouverture des Assises nationales des colonies de vacances, organisées sur deux jours par le ministère en partenariat avec la Fédération nationale des colonies de vacances, M. Bensaid a considéré que l’enjeu consiste actuellement à faire des colonies de vacances des espaces vivants tout au long de l’année.

Pour ce faire, le ministre a souligné la nécessité de lancer des programmes spéciaux tels que les colonies de vacances thématiques et les universités des jeunes, d’exploiter les infrastructures pendant les vacances trimestrielles et d’ériger les colonies de vacances en centres de formation continue pour l’enfance et la jeunesse.

Les Assises nationales des colonies de vacances constituent une étape essentielle pour faire le point sur les acquis réalisés dans le cadre de l’approche participative adoptée par le ministère, conformément aux Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, visant la promotion de l’enfance et de la jeunesse, a expliqué M. Bensaid, formant le vœu que cet événement voie “le lancement d’une nouvelle vision ambitieuse et intégrée pour le système des colonies de vacances, fondée sur l’innovation et la qualité”.

Selon le ministre, “les Assises constituent une étape décisive pour mettre en place un Programme national des colonies de vacances à l’horizon 2030, de même qu’elles représentent un moment de dialogue franc, d’évaluation objective, d’échange des expertises et de proposition de solutions novatrices à même de faire des colonies de vacances un véritable levier de promotion de l’enfance et de la jeunesse au Maroc”.

Il s’agit aussi, a-t-il ajouté, d’un “appel à unifier les visions et à renouveler l’engagement collectif pour la mise en place d’un modèle national durable des colonies de vacances qui soit plus complémentaire, plus performant et plus équitable, qui réponde aux objectifs du développement humain et qui place les enfants et les jeunes au cœur des politiques publiques.

De son côté, le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Mohamed Saad Berrada, a estimé que les Assises nationales des colonies de vacances représentent un moment privilégié de dialogue et de réflexion sur l’avenir des colonies de vacances dans notre pays, en tant qu’espace de socialisation qui renforcent les valeurs de citoyenneté, de patriotisme et d’humanisme chez les enfants et les jeunes.

Dans une allocution lue en son nom M. Berrada a affirmé que le soutien accordé par son département aux colonies de vacances traduit une ferme conviction que la construction d’une personnalité équilibrée commence à l’école et s’accomplit dans les différentes espaces d’éducation et de sensibilisation.

Et de noter que le département de l’Éducation nationale œuvre, en coordination avec celui de la Jeunesse, à intégrer les colonies de vacances dans le système éducatif en mettant les espaces pédagogiques à la disposition de ces colonies pendant les vacances scolaires.

Les colonies de vacances sont l’un des champs d’application de la Feuille de route 2022-2026, notamment en ce qui concerne l’amélioration de la qualité des apprentissages, l’auto-apprentissage et le développement des compétences sociales, a fait remarquer M. Berrada.

Ces activités promeuvent aussi les valeurs d’inclusion sociale et d’égalité des chances en faisant bénéficier les enfants issus du monde rurale et des zones défavorisées d’espaces sécurisés et encadrés où ils peuvent exercer diverses activités pédagogiques et ludiques, a-t-il ajouté.

Le ministère de l’Éducation nationale, du préscolaire et des Sports considère les colonies de vacances comme un prolongement naturel des activités scolaires, qui constituent un pilier fondamental de la construction d’une école civique ouverte sur son environnement, embrassant toutes les énergies et encourageant la créativité, a-t-il conclu.

Pour sa part, la Vice-présidente de l’Observatoire National des Droits de l’Enfant (ONDE), Ghizlane Benjelloun, a souligné que l’espace éducatif du camping constitue une école de la vie et un champ fertile pour inculquer les valeurs de citoyenneté et d’appartenance, et pour construire une personnalité équilibrée chez l’enfant, précisant que ces Assises se distinguent par la volonté collective qu’elles portent pour façonner cet espace vital et d’améliorer ses programmes et ses cursus au diapason avec les mutations sociétales et les aspirations des générations montantes.

La Sage Vision Royale place l’enfant au cœur des politiques publiques et fait de l’investissement dans l’enfance et la jeunesse un prélude pour construire le Maroc de demain fondé sur le savoir, la créativité et la responsabilité, a-t-elle rappelé.

Et de soutenir dans cette perspective que “l’ONDE, sous la Présidence effective de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem, s’engage à soutenir toutes les initiatives visant à offrir aux enfants des espaces sûrs et créatifs qui garantissent leur développement global et leur permettent de participer activement à la vie sociale et culturelle”.

Le développement des programmes de colonies de vacances et l’intégration d’une approche fondée sur les droits de l’enfant dans les politiques de jeunesse sont deux piliers essentiels à même de consolider les principes de dignité, d’égalité et de citoyenneté responsable, “des valeurs auxquelles l’Observatoire croit et défend dans ses différents programmes et initiatives, a relevé Mme Benjelloun.

Quant au président de la Fédération nationale des colonies de vacances, Mohamed Gliouine, il a noté que ces Assises visent à définir les grandes orientations, par le biais d’un dialogue intellectuel et institutionnel, entre tous les acteurs et partenaires du Programme national des colonies de vacances, expliquant que cette rencontre constitue une occasion d’examiner les moyens à même d’adapter les champs et les activités de ce Programme aux spécificités des catégories cibles et aux exigences des mutations sociales.

Et de préciser que les colonies de vacances ne représentent pas uniquement des lieux de loisirs et de détente, mais constituent, bel et bien, des écoles d’apprentissage et de transmission de valeurs, ainsi qu’un espace sûr pour un développement optimal.

En outre, il a plaidé pour le renforcement de l’arsenal juridique et du soutien à la transformation numérique dans la gestion, le suivi et l’évaluation, afin de garantir l’efficacité et la pérennité de ces espaces.

Ces Assises, organisées sous le thème “Un programme national durable pour une enfance citoyenne et sûre”, proposent une évaluation du Programme national des colonies de vacances et un bilan des colonies éducatives initiées ces dernières années au Maroc, tout en examinant les principaux défis et contraintes auxquels ce secteur est confronté, et en concevant une vision stratégique du Programme national des colonies de vacances, à l’horizon 2030.

LR/MAP