Rabat | Commémoration du 72e anniversaire de la Révolution du Roi et du peuple

Le Haut-Commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération a organisé, mercredi à l’Espace de la mémoire historique de la résistance et de la libération à Rabat, un meeting en commémoration du 72ème anniversaire de la Révolution du Roi et du peuple et une conférence sous le thème “Révolution du Roi et du peuple : visions et approches”.

S’exprimant à cette occasion, le Haut-Commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération, Mustapha El Ktiri, a affirmé que la Révolution éternelle et renouvelée du Roi et du peuple est à juste titre considérée comme un événement marquant de l’histoire du Maroc, riche en épopées et en exploits, étant l’incarnation de la victoire de la volonté du Trône et du peuple pendant la période de lutte nationale pour la liberté, l’indépendance et l’intégrité territoriale.

Dans le même contexte, M. El Ktiri a évoqué ce parcours ponctué par de multiples étapes, de nombreux épisodes, des luttes acharnées et des actes héroïques, face à la présence coloniale, pour défendre les sacralités du pays et protéger ses constantes et ses valeurs civilisationnelles et nationales.

Il a également rappelé les positions mémorables de ces hommes qui n’ont pas hésité à répondre à l’appel de la Nation, faisant preuve de militantisme, de courage, de détermination et de magnanimité, pour léguer aux générations montantes les plus belles pages de gloire.

M. El Ktiri a, en outre, souligné que cette commémoration constitue l’occasion d’inculquer aux jeunes générations les valeurs et les enseignements de cette grandiose épopée et renforcer leur sentiment d’appartenance nationale et l’amour de la patrie, relevant qu’il s’agit également d’une opportunité pour consolider les véritables valeurs de patriotisme et de citoyenneté chez les jeunes, tout en les préparant à affronter les défis et les enjeux actuels et futurs.

Pour sa part, Omar Lamine, membre du Conseil local des Oulémas de Rabat, a fait savoir que l’anniversaire de la Révolution du Roi et du peuple est l’une des commémorations les plus chères aux Marocains, sachant qu’elle incarne la forte cohésion entre le Trône alaouite et le peuple marocain.

Il a, de même, souligné que cet évènement est fort en enseignements et morales devant être inculqués constamment aux jeunes générations en vue de renforcer leur sentiment d’appartenance et de préserver les constantes et valeurs nationales.

Ce rassemblement commémoratif a été marqué par un hommage à d’anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération originaires de Rabat, Salé et Khémisset, outre la remise d’aides financières et sociales aux membres de la famille de la résistance et de l’armée de libération issus de Rabat et Salé.

Des certificats de mérite ont été également remis aux lauréats du concours des meilleures histoires à caractère historique au titre de l’année 2025.

LR/MAP