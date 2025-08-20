Fête de la Jeunesse | Un engagement royal constant en faveur des jeunes

Partager Facebook

La Fête de la Jeunesse, célébrée jeudi par le peuple marocain, offre l’occasion de mettre en avant l’engagement constant de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, en faveur du renforcement de la place des jeunes dans la dynamique sociétale et de leur participation politique et économique agissante au service d’un Maroc émergent, moderne et prospère.

La Fête de la Jeunesse est, en effet, une opportunité renouvelée pour célébrer ces jeunes, force motrice de la Nation, dresser le bilan des initiatives entreprises en leur faveur et réfléchir aux actions les plus à même de renforcer leur contribution au processus de développement politique, économique et social du Royaume.

Cet heureux événement, qui coïncide cette année avec le 62e anniversaire de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, permet ainsi de jeter la lumière sur les efforts déployés par le Souverain pour la valorisation et l’épanouissement de cette frange de la population.

Conscient du fait qu’un jeune ne peut être appelé à jouer son rôle et à remplir son devoir sans avoir préalablement bénéficié des opportunités et des qualifications nécessaires, le Souverain n’a eu de cesse, depuis Son accession au Trône de Ses glorieux Ancêtres, de multiplier les initiatives et les gestes pour offrir aux jeunes les conditions d’une vie digne et prospère, particulièrement en termes d’enseignement, d’emploi, de santé et dans bien d’autres domaines, et leur donner ainsi espoir et confiance en leur avenir.

En effet, SM le Roi ne lésine ni sur Son temps ni sur Ses efforts pour garantir l’épanouissement social et culturel des jeunes, qui représentent près du tiers de la population, protéger leur santé physique et mentale, les préserver de toute déviance ou aléa social, et leur assurer des formations qualifiantes qui leur permettent de contribuer, pleinement et de manière efficiente, aux activités productives et au développement de leur société.

Un intérêt tout particulier est accordé, dans ce cadre, à l’enseignement destiné aux jeunes en leur offrant diverses opportunités d’apprentissage qui leur ouvrent la voie à des qualifications judicieusement adaptées pour faciliter leur insertion professionnelle, leur développement cognitif et leur ascension sociale. Ainsi, ils sont mis à l’abri de l’ignorance et de la pauvreté et protégés des tentations d’extrémisme et de repli sur soi.

Centres de formation, de qualification et d’insertion pour jeunes, centres socio-éducatifs, complexes socio-sportifs, espaces de prise en charge des jeunes souffrant de conduites addictives, espaces dédiés aux nouvelles technologies de l’information et de la communication, promotion des activités génératrices de revenus, programme d’appui à l’accès au financement des jeunes porteurs de projets, autant de structures et d’initiatives qui consacrent la politique de proximité et l’approche Royale d’un développement humain, global, inclusif et durable.

La Haute sollicitude Royale envers les jeunes s’est récemment manifestée lorsque Sa Majesté le Roi, Président de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, a donné Ses Hautes Instructions pour que 13 nouveaux Centres réalisés par la Fondation dans les domaines de la santé, du handicap et de la formation soient mis à disposition des populations bénéficiaires.

Parmi ces projets solidaires figure un Centre socio-éducatif à Izemouren, la première structure du genre dans cette localité relevant de la province d’Al Hoceima, destinée à accompagner les jeunes en matière d’éducation et d’initiation professionnelle.

S’y ajoutent six Centres de formation professionnelle qui ciblent des secteurs porteurs et adaptés aux besoins du marché. Il s’agit du Centre de formation dans les métiers de la métallerie soudure de Tit Mellil, du Centre de formation dans les métiers agricoles de Souk El Arbaa, du Centre de formation dans les métiers de l’électricité et de l’électronique de Sidi Othmane à Casablanca, du Centre de formation dans les métiers tertiaires de l’Oasis à Casablanca, du Centre de formation dans les métiers du tourisme de Chefchaouen et du Centre de formation dans les métiers de l’artisanat de Chefchaouen.

Ces établissements ont vocation à offrir aux jeunes issus de milieux défavorisés des compétences concrètes dans des filières à fort potentiel d’employabilité, leur ouvrant de meilleures perspectives de qualification et d’évolution, en mettant notamment à leur disposition les outils et les supports pédagogiques et de formation modernes.

En effet, façonner et former une jeunesse consciente et responsable, véritable richesse du pays, est le meilleur moyen de consolider la position du Royaume, de le mettre en capacité d’affronter les enjeux futurs afin qu’il puisse s’affirmer comme un acteur influent et agissant dans son environnement régional et international.

LR/MAP