Presse | Près de 300 femmes journalistes prennent la parole (UPF MA)

L’Union de la Presse Francophone Maroc (UPF Maroc) vient de finaliser une étude portant sur près de 300 femmes journalistes, tous médias confondus, dont les résultats seront dévoilés le 26 mai.

Qui sont-elles, que font-elles, quels sont leurs parcours, leurs rapports avec leurs confrères et la hiérarchie, les évoluions et les changements de carrière, autant de questions auxquelles répond cette étude lancée par l’UPF Maroc avec le soutien du Service de coopération et d’action culturelle de l’ambassade de France au Maroc et qui porte sur un échantillon de près de 300 professionnelles, tous médias confondus, indique mercredi l’UPF Maroc dans un communiqué.

Conduite par le cabinet VQ mandaté par l’UPF Maroc, cette étude qualitative et quantitative a été menée auprès de 291 femmes journalistes pour les écouter, analyser leurs propos et enrichir les débats sur des questions relatives à l’exercice du métier et aux conditions de travail au prisme du genre.

La partie quantitative de l’étude a été réalisée sur la base de questionnaires administrés par téléphone et le taux de réponse effective est de 75 %, ce qui constitue un retour très satisfaisant, indique la même source, faisant le constat que les femmes journalistes ont fait preuve d’une collaboration active à l’enquête.

Sur la partie qualitative, des focus groupes ont été organisés entre le 26 février et le 4 mars dernier à Casablanca, en présentiel dans le respect des mesures sanitaires et ont fait l’objet d’enregistrements audio.

Les discussions ont été intégralement retranscrites pour les besoins du dépouillement thématique et du traitement des résultats, afin de structurer le rapport d’analyse.

Les résultats révèleront des données importantes sur le parcours professionnel des femmes journalistes, la place qu’elles occupent dans la profession, leur statut et leurs conditions de travail par rapport à leurs confrères hommes, précise la même source.

Pour la première fois, indique le communiqué, les femmes journalistes s’expriment sur ce métier qu’elles ont choisi ainsi que sur les pistes d’amélioration pour davantage de présence dans le secteur et dans le Top management des entreprises de presse.

L’Union de la Presse Francophone Maroc est la section marocaine de l’Union internationale de la presse francophone basée à Paris, la plus ancienne association francophone de journalistes, née en 1950 et qui regroupe plus de 3000 journalistes, responsables et éditeurs de la presse écrite et audiovisuelle. Ils sont répartis dans 110 pays ou régions du monde.

L’UPF Maroc a pour missions de promouvoir le journalisme francophone dans toutes ses composantes, d’être une force de proposition pour agir en faveur du développement de la profession et de participer et prendre part à tout débat, initiative ou projet portant sur la profession.

LR/MAP