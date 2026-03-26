Prendre la juste mesure de l’aggiornamento que connaissent les relations du Maroc et du Vatican (M. Azoulay)

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Fêter au Vatican le 50eme anniversaire des relations du Maroc avec le Saint-Siège n’est pas seulement un rendez-vous que nous dictent nos calendriers mais l’opportunité historique de prendre la juste mesure de l’aggiornamento que vivent ces relations, a déclaré, mercredi à Rome, M. André Azoulay, Conseiller de SM le Roi.

S’exprimant aux côtés de Son Éminence le Cardinal Pietro Parolin, Secrétaire d’État du Saint-Siège et de Mme Rajae Naji Mekkaoui, ambassadeure du Maroc près le Saint-Siège et l’Ordre souverain militaire de Malte, le Conseiller de SM le Roi s’est félicité d’avoir pu saluer S S le Pape Leon XIV avant que ne s’ouvre la Conférence et d’avoir entendu le Saint Père exprimer “ses vœux les plus chaleureux et les plus amicaux” à l’adresse de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, tout en se félicitant de la dynamique et de la singulière proximité qui caractérisent les liens de la Maison Pontificale avec le Royaume du Maroc.

Soulignant combien il était heureux de prendre la parole dans le cadre “combien emblématique de l’Université Grégorienne de Rome” fondée par les Jésuites il y aura bientôt 5 siècles, M. Azoulay a invité l’assistance à revisiter avec lui le Maroc “qui aujourd’hui comme hier incarne avec lucidité, détermination et résilience une lecture apaisée et riche de promesses de toutes nos spiritualités mises au service de ce qui nous réunit”.

Pour le Conseiller de SM le Roi “le sacré de l’Autre chez nous est une révélation de la profondeur et de la réalité de l’Autre”.

Dans un temps et dans un espace qui sont trop souvent ceux du “déni de l’altérité et parfois de l’illusion ou de l’alibi régressif d’une soi disant fracture de nos civilisations”, M. Azoulay a souligné que “le Maroc fort du leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI incarne avec éclat et en terre d’Islam une Nation qui sait dire aux autres que ce n’est pas la différence ou la diversité qui profanent le Sacré mais le refus de comprendre la légitimité de ces deux réalités elles même constitutives de nos humanités”.

Pour illustrer son propos et pour conclure, le Conseiller de SM le Roi a indiqué que dans quelques jours les Chrétiens célébreront les fêtes de Pâque et qu’à Séville les processions religieuses qui précèdent cette fête s’ouvriront cette année avec à leur tête une Croix en thuya et en nacre de plus de 2 m offerte à la Giralda de Séville par les artisans d’Essaouira.

Ce geste symbolique et riche d’enseignements a été salué et chaudement applaudi par l’assistance.

LR/MAP