Portugal | 17 morts après le déraillement meurtrier d’un funiculaire à Lisbonne

Dix-sept personnes ont trouvé la mort et 21 autres ont été blessées, mercredi en fin de journée, dans le déraillement d’un funiculaire au centre de Lisbonne, ont indiqué les autorités locales.

Le funiculaire, l’un des plus emblématiques de la capitale portugaise, a quitté sa trajectoire avant de s’encastrer dans un immeuble situé au bas d’une pente, a précisé la protection civile municipale.

Des images relayées sur les réseaux sociaux montrent le wagon totalement disloqué contre un mur, enveloppé d’un nuage de fumée et de débris, après avoir manqué un virage en bas de la rue qu’il empruntait.

L’accident s’est produit sur la ligne du funiculaire de la Gloria, reliant la place du Rossio aux quartiers du Bairro Alto et du Principe Real. Les causes précises du drame demeurent pour l’heure indéterminées.

La société de transport urbain “Carris”, gestionnaire de ce funiculaire, a assuré que tous les protocoles d’entretien avaient été respectés, précisant que la maintenance générale avait été réalisée en 2022 et la maintenance intermédiaire en 2024.

Construit par l’ingénieur franco-portugais Raoul Mesnier du Ponsard, ce funiculaire a été inauguré en 1885 et électrifié en 1915, selon le site des Monuments nationaux.

A la suite de ce drame, le gouvernement portugais a décrété un deuil national, qualifiant l’accident de “tragédie sans précédent”.

