Pêche | Digitalisation de la vente aux enchères des produits

Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki, a procédé vendredi, au lancement du projet pilote de la digitalisation de la vente aux enchères des produits de la pêche à la halle au poisson de la pêche artisanale au port d’Agadir.

A cette occasion, M.Sadiki a assisté au déroulement de la vente aux enchères digitalisée des produits de la pêche, un nouveau mécanisme mis en place par l’Office National des Pêches (ONP) dans le cadre de la refonte du processus de commercialisation des produits de la mer.

D’un coût d’investissement global d’environ 30 millions de dirhams, le projet de digitalisation de la vente aux enchères des produits de la pêche a pour objectif d’améliorer le système de commercialisation pour une meilleure valorisation des produits de la pêche, et à moderniser et optimiser le processus de vente aux enchères pour renforcer la fiabilité et la célérité des transactions commerciales. C’est aussi le moyen d’offrir aux mareyeurs un outil de travail efficace permettant de faciliter leur participation à la vente.

Concrètement, la digitalisation du processus des ventes aux enchères au niveau des halles au poisson permet aux mareyeurs de surenchérir de façon anonyme et digitalisée, sur les lots mis en vente. A plus long terme, ce processus ouvrira également la possibilité pour les mareyeurs de participer à distance aux enchères et ce, après instauration du tri et classification des produits.

Dans une déclaration à la MAP, M.Sadiki a souligné que le lancement de la digitalisation de la vente aux enchères au niveau de la halle pilote d’Agadir (pêche artisanale), est une étape pour l’implémentation du nouveau système d’information métier de l’ONP et sa généralisation, de manière progressive, aux autres halles du Royaume.

Pour rappel, le volume de la production halieutique durant le premier semestre 2022 s’est élevée à 676 000 tonnes, contre, 578 000 tonnes pendant la même période de l’année 2021, soit une progression de 17%. Cette performance s’explique essentiellement par l’augmentation des captures du segment côtier (25%) due à la hausse des captures des petits pélagiques de 29%.

La valeur globale des débarquements s’est établie à 7 306 millions de dirhams contre 7 571 millions de dirhams durant le premier semestre 2021 (soit une baisse de 3,5%). Les segments côtier et artisanal ont enregistré une progression de 7% de la valeur de leurs captures durant la même période.

A fin juin 2022, les exportations des produits de la mer ont atteint 377 000 tonnes pour un chiffre d’affaires de 14,1 MMDH, soit une hausse de 17% en volume et 26% en valeur.

M. Sadiki était accompagné du Wali de la Région Souss-Massa, du Président du Conseil régional de Souss-Massa, du Président de la Fédération des Chambres des Pêches Maritimes, du Président de la Chambre des Pêches Maritimes Atlantique Centre, du Président de la Chambre des Pêches Maritimes Atlantique Nord, du Président de la Confédération Nationale de la Pêche Côtière, du Président de la Confédération Marocaine de la Pêche Côtière, du Président de la Confédération Nationale de la Pêche Artisanale au Maroc, et d’une importante délégation de responsables du ministère.

LR/MAP