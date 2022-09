Les MRE et la défense de la cause nationale au centre d’une conférence à Rabat

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

« Une nouvelle approche des Marocains du monde pour la défense de la cause nationale à l’étranger » est le thème d’une conférence organisée, vendredi à Rabat, à l’initiative de l’Observatoire euro-marocain de la migration.

Initiée en partenariat avec des compétences marocaines à l’étranger et en coopération avec plusieurs acteurs politiques, de la société civile et des droits humains au Maroc et ailleurs, cette rencontre a été l’occasion d’échanger autour des changements stratégiques et politiques liés à la question du Sahara marocain, et de mettre en évidence le rôle des Marocains du monde dans la défense de l’intégrité territoriale du Royaume dans le cadre de la diplomatie parallèle.

A cette occasion, le président de l’Observatoire euro-marocain de la migration, Ali Zbir, a indiqué que cette rencontre coïncide avec différents contextes, en premier lieu le discours Royal prononcé à l’occasion de la célébration de l’anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple dans lequel Sa Majesté le Roi a mis l’accent sur le rôle des MRE dans la défense de la cause nationale et le développement du pays, ajoutant qu’elle intervient aussi après l’accueil réservé par le président tunisien au chef des séparatistes du « polisario ».

Dans ce cadre, il a affirmé que la communauté marocaine à l’étranger est constamment mobilisée pour défendre la cause nationale et la faire connaître dans le cadre de la diplomatie parallèle et ce, en vue d’inciter les sociétés européennes et leurs gouvernements à interagir avec « notre juste cause et notre héritage civilisationnel, culturel et historique dans notre Sahara ».

Il a, par ailleurs, qualifié d' »acte hostile », de « comportement provocateur » et d‘ »attitude irresponsable » l’accueil à Tunis du chef des séparatistes, notant qu' »en tant que Marocains du monde, associations de la société civile ou acteurs politiques et des droits de l’Homme, nous allons faire de la défense de notre cause nationale un fait concret et réel ».

De son côté, Zainaba Benhamou, membre de l’Alliance euro-marocaine de gériatrie et gérontologie, s’est arrêtée sur la teneur du discours Royal à l’occasion de la célébration de l’anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, notamment en ce qui concerne la communauté marocaine à l’étranger et la nécessité de lui offrir des conditions plus favorables, précisant que les Marocains du monde ont une nouvelle vision et une manière différente pour la défense de la cause nationale.

Elle a aussi jeté la lumière sur le rôle majeur que joue la communauté marocaine en Europe dans la défense de l’intégrité territoriale du Royaume lors des différentes rencontres.Pour sa part, Abdelillah Elhiri, médecin anesthésiste et réanimateur résidant en France, a fait part de la mobilisation de la communauté marocaine établie en Europe pour défendre la cause nationale, consolider les bases du Maroc moderne, préserver ses acquis et renforcer son développement.

LR/MAP