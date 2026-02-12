OPCVM | L’actif net dépasse 787,57 MMDH au 30 janvier 2026 (AMMC)

Partager Facebook

L’actif net sous gestion des Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) s’est établi à 787,57 milliards de dirhams (MMDH) au 30 janvier 2026, enregistrant une baisse hebdomadaire de 1,45%, selon les dernières statistiques publiées par l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC).

Cette évolution résulte principalement des replis dans les catégories “Monétaire” (-6,22%), Obligations court terme (-2,37%), “Contractuel” (-1,73%), “Obligations – Moyen et long terme” (-0,48%) et “Actions” (-0,12%), précise l’AMMC dans un document sur les statistiques hebdomadaires des OPCVM.

En revanche, la catégorie “Diversifiés” a enregistré une hausse de 0,54% au cours de la même période.

Le nombre total d’OPCVM en activité s’élève à 609 fonds.

LR/MAP