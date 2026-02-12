Trésor | Le marché intérieur couvre 50% du besoin de financement à fin 2025 (AGR)

Partager Facebook

Le besoin de financement net du Trésor, qui s’est établi à 74 milliards de dirhams (MMDH) à fin 2025, a été financé à hauteur de 50% par le marché intérieur, selon Attijari Global Research (AGR).

Le besoin de financement net du Trésor a été financé à parts égales entre le marché intérieur et le financement extérieur, chacun représentant 50% du total, alors que la Loi de Finances (LF-2025) tablait initialement sur une contribution de 11% pour le financement domestique et de 89% pour l’extérieur, indique AGR, dans son récent “Budget Focus – Décembre 2025”.

Ainsi, le financement intérieur du Trésor ressort à 37,1 MMDH à fin 2025, contre une prévision de 6,7 MMDH dans la LF-2025, soit un taux de réalisation de 5,5 fois. Le financement extérieur net s’est, pour sa part, établi à 37 MMDH, contre une prévision de 51,5 MMDH, correspondant à un taux de réalisation de 72%.

AGR relève qu’à fin décembre 2025, le recours du Trésor au marché de la dette intérieure a été plus important que prévu, le marché domestique s’étant accaparé la moitié du besoin annuel, contre une estimation initiale de 11% dans la LF-2025.

Par ailleurs, le déficit budgétaire s’est établi à 60,5 MMDH, soit 3,5% du PIB, globalement en ligne avec les prévisions de la LF-2025. L’endettement total du Trésor rapporté au PIB aurait atteint 67,2% en 2025, contre 67,7% en 2024, selon les estimations d’AGR.

