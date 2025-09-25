New York | M. Akhannouch participe à une réunion de la FIFA sur les préparatifs au Mondial 2030

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a pris part, jeudi à New York, à une réunion de la Fédération internationale de Football (FIFA) consacrée au Mondial 2030, qui sera co-organisée par le Maroc, l’Espagne et le Portugal.

Tenue à la demande du président de la FIFA, Gianni Infantino, cette rencontre a été marquée par la participation du président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, et du ministre portugais des Affaires étrangères, Paulo Rangel.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de cette réunion, tenue en marge des travaux de l’Assemblée générale de l’ONU, M. Akhannouch a indiqué que cette rencontre a permis aux trois pays organisateurs de faire le point sur l’état d’avancement des préparatifs à cette messe mondiale du ballon rond.

Dans ce cadre, le Chef du gouvernement a souligné que cette réunion, qui s’est déroulée au bureau de la FIFA dans la Trump Tower de New York, a été l’occasion également de mettre en avant les infrastructures de pointe, les projets d’envergure et la dynamique de réformes tout azimut engagés dans des secteurs clés, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Il a été question aussi d’évoquer la création de la “Fondation Maroc 2030” qui servira comme intermédiaire avec le gouvernement afin de suivre l’exécution des programmes relatifs à l’organisation de la Coupe du Monde.

Et M. Akhannouch de conclure que l’impact de ces projets structurants devant bénéficier aux populations est appelé à se perpétuer au-delà du Mondial 2030.

LR/MAP