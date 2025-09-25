Nations Unies | Série d’entretiens de M. Bourita en marge de la 80e session de l’AG de l’ONU

Par Le Reporter.ma 25/09/2025

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a eu, mercredi à New York, une série d’entretiens distincts, en marge de la 80è session de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Bourita s’est ainsi entretenu avec le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, ainsi qu’avec son homologue belge, Maxime Prévot.

Le ministre a également tenu des entretiens avec Ayman Safadi, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la Jordanie.

Il a aussi rencontré le Secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe (CCG), Jassim Mohammed Al-Budaiwi, ainsi que la Secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Louise Mushikiwabo.

Lors de ces entretiens, les parties ont évoqué les relations bilatérales et de coopération dans plusieurs domaines, et examiné les moyens de les hisser davantage.

Ces rencontres ont également été l’occasion d’aborder nombre de questions d’intérêt commun tant au niveau régional qu’à l’échelle internationale, et de coordonner les positions au sein des instances internationales.

LR/MAP

