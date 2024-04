Nasser Bourita s’entretient à Rabat avec Qu Dangu (DG de la FAO)

Partager Facebook

Les relations de coopération entre le Maroc et l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) ont été au cœur des discussions, jeudi à Rabat, entre le ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le Directeur Général de la FAO, Qu Dangu.

Lors de ces discussions, tenues en marge des travaux de la 33ème conférence régionale de la FAO pour l’Afrique (18-20 avril à Rabat), les deux responsables se sont félicités de l’exemplarité des relations de coopération entre le Maroc et la FAO qui se sont manifestées dernièrement à travers la signature du nouveau Cadre de coopération entre les deux parties pour la période 2023-2027. Ce programme, axé sur des sujets stratégiques et innovants dont la sécurité alimentaire et nutritionnelle, le développement rural durable et l’agriculture numérique, permettra à la FAO de mieux répondre aux attentes du Maroc en matière de coopération.

M. Bourita a félicité le Directeur général pour son leadership à la tête de la FAO et la dynamique qu’il a pu instaurer grâce à des initiatives concrètes ayant un impact sur la réduction de la faim et de la pauvreté telles que l’initiative “Hand in Hand” et “Green Cities Initiative”. Le Maroc apporte son appui à ces initiatives qui correspondent aux priorités nationales dans le domaine de l’agriculture, a t-il indiqué.

Le ministre a également indiqué que la sécurité alimentaire a toujours représenté une priorité stratégique pour le Maroc et figure au cœur de son nouveau modèle de développement à l’horizon de 2035 conformément à la Vision clairvoyante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’assiste.

Par ailleurs, M. Bourita a tenu à souligner que la coopération Sud-Sud est un pilier du Cadre de coopération entre le Maroc et la FAO, indiquant qu’il convient de faire profiter les pays africains de ce partenariat fructueux. Le Maroc est disposé à renforcer davantage ce Partenariat au service d’une coopération Sud-Sud et triangulaire renforcée, avec les pays africains, a t-il ajouté.

De son côté, le Directeur général de la FAO a salué l’expérience marocaine en matière d’agriculture et d’industrie de transformation alimentaire, considérant que les stratégies adoptées par le Maroc au cours des vingt dernières années, peuvent constituer un exemple à suivre pour les pays de la région africaine.

Il a assuré que la FAO entend développer sa coopération avec le Royaume du Maroc en privilégiant les partenariats de coopération Sud-Sud et triangulaire.

LR/MAP