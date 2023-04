Montpellier | Le parcours extraordinaire des Lions de l’Atlas en Coupe du monde s’invite à la COPEAM

Partager Facebook

Le parcours extraordinaire des Lions de l’Atlas lors de la Coupe du monde Qatar-2022 a été mis en avant dans le cadre de la 30ème édition annuelle de la Conférence Permanente de l’Audiovisuel Méditerranéen (COPEAM), qui a clôturé ses travaux vendredi à Montpellier.

Intervenant lors d’une table ronde dans le cadre des travaux de ladite conférence sur le thème “Sociétés civiles, médias et pouvoirs publics: les démocraties en Méditerranée”, la directrice d’antenne de Radio 2M au Maroc, Fathia El Aouni, est revenue sur l’épopée de la sélection marocaine au Qatar et l’immense liesse populaire qui a été véhiculée notamment par les réseaux sociaux à travers le monde.

Elle a partagé avec émotion la belle prestation des protégés du sélectionneur national Walid Regragui et la couverture des médias sur l’engouement populaire, en particulier via les sites numériques et les réseaux sociaux.

Et de faire observer que le drapeau marocain qui a flotté dans les rues du monde entier a marqué toutes les mémoires et suscité un espoir immense.

Placée sous la thématique “les cultures digitales et les nouveaux langages audiovisuels”, cette édition de la COPEAM a mis en lumière le nouveau paysage numérique, les langages émergents et les nouvelles formes de narration par les médias traditionnels, en particulier publics.

Des échanges fructueux ont eu lieu en marge de ce conclave. A ce sujet, la consule générale du Royaume à Montpellier, Nouzha Sahel, s’est félicitée, dans une déclaration à la MAP du “niveau d’échange marquant ces trois jours de travaux qui ont permis d’engager des réflexions communes sur les voies et moyens à explorer en faveur de projets de partenariats prometteurs sur l’ensemble du bassin méditerranéen”.

Cette rencontre, qui a réuni des représentants des médias de plus de 20 pays du bassin méditerranéen, en présence de représentants du monde des médias, d’historiens et d’universitaires de différents horizons, a permis également de mettre en avant les avancées enregistrées par le Royaume en matière de transition numérique, lesquelles avancées font aujourd’hui du Maroc, un pionner en Méditerranée et hub digital régional.

Dans cette même veine, Adil Chquiry, directeur Digital et Marketing à 2M, a pris part à une table ronde sur “les cultures digitales et les nouveaux langages audiovisuels”, qui a été l’occasion pour mettre en avant le modèle mis en avant par la 2M en ce sens.

Le cinéma méditerranéen était également au cœur de la COPEAM cette année avec une matinée consacrée à la production cinématographique en Méditerranée. À cette occasion, une émission en public sur le cinéma méditerranéen à été enregistrée.

Organisée du 26 au 28 avril 2023 à Montpellier, l’édition de cette année marque un moment important dans la vie de la COPEAM, célébrant le 30ème anniversaire de la Conférence : trois décennies consacrées au renforcement de la coopération entre les médias dans la région méditerranéenne et des relations Nord-Sud à travers activités et projets conjoints.

La COPEAM est une organisation à but non lucratif consacrée au dialogue et à la coopération culturelle dans le bassin méditerranéen, à travers l’implication des principaux acteurs du secteur audiovisuel, dont les radios et télévisions publiques de 27 pays du bassin.

MAP