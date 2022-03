Mohamed Bensaid s’entretient avec la DG de l’UNESCO

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, s’est entretenu vendredi à Rabat avec la Directrice générale de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), Audrey Azoulay.

Mme Azoulay est en visite de travail au Maroc dans le cadre de la commémoration du 10ème anniversaire de l’inscription de la ville de Rabat au patrimoine mondial, qui coïncide avec le 50ème anniversaire de la Convention du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Cette rencontre a été l’occasion d’évoquer l’importance du partenariat et de la coopération liant le Maroc à l’UNESCO et les moyens de les renforcer davantage, indique un communiqué du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.

Lors de cette entrevue, les deux parties ont souligné les efforts déployés par le Maroc sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI en vue de préserver le patrimoine et les sites patrimoniaux et les faire connaitre à l’échelle internationale, ajoute la même source.

Elles ont également passé en revue les réalisations du Royaume dans le cadre des conventions de l’UNESCO, en particulier la Convention du patrimoine mondial de 1972, mettant en avant la détermination du Maroc à promulguer la nouvelle loi sur la protection et la valorisation du patrimoine culturel qui comprend certains principes directeurs de la Convention de l’UNESCO, lit-on dans le communiqué.

M. Bensaid et Mme Azoulay ont également discuté des moyens de développer l’appui et l’assistance de l’UNESCO en lien avec les candidatures de certains sites marocains à l’inscription au patrimoine mondial, dont les dossiers des sites préhistoriques et le patrimoine subaquatique, entre autres.

A cet égard, M. Bensaid a exprimé la disposition du Royaume du Maroc à accueillir la 17e Conférence du Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO à la fin de cette année, suite à l’élection à l’unanimité du Maroc ce mois-ci, en la personne du Représentant permanent auprès de l’UNESCO, en tant que Président du Comité, élu par les 24 États membres composant cette instance, conclut le communiqué.

LR/MAP