MD Talks | Signature de 7 conventions pour promouvoir le développement socio-économique de la région Guelmim Oued-Noun

Sept conventions visant la promotion du développement socio-économique de la région Guelmim Oued-Noun ont été signées, samedi à Guelmim, en marge des travaux de la 3ème conférence des MD Talks, organisée sous le thème “les énergies renouvelables, chantier transversal au cœur du Nouveau modèle de développement”.

Concernant le développement industriel de la région, trois conventions de partenariat portant sur des projets structurants ont été signées par le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, le Wali de la région Guelmim Oued-Noun, Mohamed Najem Abhai, et la présidente du Conseil de la Région de Guelmim Oued-Noun, Mbarka Bouaida.

Le premier protocole d’accord concerne la création de deux écosystèmes industriels du démantèlement des avions et des navires, alors que la deuxième convention-cadre porte sur la création des zones d’activités économiques dans la région.

Pour la troisième convention, elle porte sur la réhabilitation des souks hebdomadaires de la région.

Trois autres conventions d’investissement, signées par M. Mezzour, le Directeur Général de l’Agence Maroc PME, Brahim Arjdal et trois porteurs de projets, concernent trois projets industriels qui seront accompagnés dans le cadre de la “task force souveraineté industrielle”, mise en place par le ministère dans le cadre de l’offre “Maroc PME”.

Dans ce sens, le premier projet portera sur une unité industrielle de matériaux de construction à Guelmim, pour un investissement de 17 millions de dirhams (MDH), qui va permettre la création de 60 emplois, dont 36 permanents.

Le deuxième projet vise l’augmentation de la capacité de production d’une unité industrielle de poissons, d’un investissement de 14 MDH, permettant la création de 248 postes, dont 158 permanents.

Le troisième projet concerne l’équipement d’une unité industrielle de ciment, d’un investissement de 68 MDH, à même de créer quelque 610 postes, dont 110 permanents.

Au volet du développement social, une convention de coopération et de partenariat concernant la création du complexe Lalla Meryem pour la réhabilitation sociale à Guelmim a été conclue par la ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, Aawatif Hayar, le Wali de la région, la présidente du Conseil de la Région, la collectivité territoriale de Guelmim, et l’Entraide nationale, d’une enveloppe globale de 25,2 MDH.

LR/MAP